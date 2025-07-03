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台南擬設歷史文化場域經理平台 將辦公聽會納建言

中央社／ 記者楊思瑞台南3日電

台南市政府擬成立「歷史文化場域經理平台」，藉由制度創新強化文化治理效能，深化歷史老屋保存與歷史街區永續發展，將於9日及10日各舉辦一場公聽會，廣納各界建言。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南擁有全台最多歷史建築資源，全市現存屋齡50年以上建築達9萬棟以上，自民國101年公布施行「台南市歷史街區振興自治條例」以來，市府持續推動歷史街區活化及私有老屋保存工作。

文化局指出，面對都市發展壓力、營運資源分散及制度彈性不足等挑戰，老屋保存與經營已顯現人力與專業資源匱乏等瓶頸，市府研擬以行政法人形式設立具公法人地位經理平台，成立「歷史文化場域經理平台」，並同步預告「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案。

文化局指出，希望透過創新制度，不僅維持政府監督與公共性，也具備延攬跨領域人才、靈活運用資源及營運自主等優勢，注入新治理動能，推動台南歷史文化場域再生與永續。

文化局指出，兩場公聽會將分別於9日下午2時於永華市政中心東哲廳，及10日上午10時於新營文化中心演講室舉行，廣邀關注歷史文化保存民眾踴躍出席、建言獻策，參與台南文化政策形成，有意參與者可於會議前3日內完成線上報名。

台南 文化局 老屋

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