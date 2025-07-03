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強化製造業碳管理 南市舉辦工作坊助企業迎戰淨零轉型

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市經發局今在南台灣創新園區辦理ISO 14067碳足跡基礎課程，推動製造業碳管理，助攻淨零轉型。圖／台南市經發局提供
南市經發局今在南台灣創新園區辦理ISO 14067碳足跡基礎課程，推動製造業碳管理，助攻淨零轉型。圖／台南市經發局提供

為協助在地製造業強化碳管理能力、提升企業在產品碳足跡盤查與減碳實務應用的知識與技能，台南市經濟發展局今天在南台灣創新園區舉辦「製造業ISO 14067:2018碳足跡管理與計算基礎課程工作坊」，吸引眾多來自製造業、永續發展、能源管理與碳盤查等領域的從業人員參與。

台南市長黃偉哲指出，面對國際碳關稅與綠色貿易壁壘的壓力，市府積極配合中央推動的「2050淨零排放路徑圖」，將「產業淨零轉型」納入市政核心發展戰略。透過培育碳足跡盤查與減碳專業人才，協助企業提升綠色競爭力、因應國際挑戰。

黃偉哲也引述賴清德總統就職演說強調，淨零轉型是國家發展關鍵，唯有強化產業低碳實力，台灣方能成為全球綠色供應鏈的領航者。他表示，台南將持續透過制度化訓練與跨單位資源整合，引導製造業穩健邁向淨零未來，打造具韌性與永續力的產業體質。

經發局長張婷媛表示，市府自2024年起推動低碳轉型以來，已協助近450家企業完成碳診斷與專業輔導，舉辦逾50場專業課程及5場認證訓練，累計138家企業代表取得相關證書。透過導入產品碳足跡盤查與ISO國際標準，協助企業逐步與國際標準接軌、塑造產品差異化，建立綠色企業低碳競爭優勢，提升產業整體韌性。

南市經發局今在南台灣創新園區辦理ISO 14067碳足跡基礎課程，推動製造業碳管理，助攻淨零轉型。圖／台南市經發局提供
南市經發局今在南台灣創新園區辦理ISO 14067碳足跡基礎課程，推動製造業碳管理，助攻淨零轉型。圖／台南市經發局提供
南市經發局今在南台灣創新園區辦理ISO 14067碳足跡基礎課程，推動製造業碳管理，助攻淨零轉型。圖／台南市經發局提供
南市經發局今在南台灣創新園區辦理ISO 14067碳足跡基礎課程，推動製造業碳管理，助攻淨零轉型。圖／台南市經發局提供

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