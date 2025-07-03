90歲失智嬤走失逾30小時險喪命 嘉市建構防護網「網住失智者」
嘉義市1名90歲阿嬤上月底外出忘了回家的路，迷失方向，走失超過30小時，家屬心急如焚，所幸最終被嘉縣警方尋獲，送醫檢查確診失智，日前出院，嘉市衛生局主動介入協助家屬安排照護，後續將強化社區失智防治與關懷機制，與警方加強合作通報，建構綿密安全網，守護失智長者。
警方說，90歲阿嬤一早外出散步未返家，家人找遍附近鄰里、公園、市場皆無所獲，報警協尋。警方調閱監視器沿線追蹤，通知嘉縣警方協助，員警騎車沿八掌溪顛簸道路搜尋，發現阿嬤昏迷倒臥草叢，嚴重脫水多處擦挫傷，身上許多蒼蠅，岌岌可危，警方補充水分通知救護人員到場。所幸及時搶救，將阿嬤從鬼門關搶救回來。
衛生局指出，阿嬤罹患失智症，資料顯示，嘉市高齡化，失智症長者人數逐年增加，失智症初期徵兆常被忽略，如重複提問、容易迷路、無法分辨時間地點等，家屬應多加留意。
為強化失智照護安全網，20222年起建構「失智友善通報系統」，整合醫療、警政與社福單位資訊。當長者走失或被送醫診斷失智後，社區照護管理員即介入，安排失智共照服務、日照中心或到宅服務，並輔導家屬如何照護與預防再次走失。
衛生局呼籲家中有失智長者民眾，可申請「防走失手鍊」或佩戴具有定位功能的裝置，一旦走失，警方可迅速辨識身份、聯絡家屬。同時也鼓勵民眾加入「失智友善天使」行列，若在街頭遇見疑似走失長者，能主動關心、協助報案。
衛生局說，失智症不只是家庭的課題，更是整個社會的挑戰，將持續推動「失智友善城市」，透過整合醫療資源、提升市民認識與預防失智的知能，讓每位長者都能在安全、有尊嚴的環境中生活。
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