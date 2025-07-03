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嘉市國光新村藏8座荒廢防空洞 兩岸緊張...地方倡議轉型
兩岸關係緊張，城鎮韌性防空演習15日登場，嘉義市東區宣信里國光新村，是過去中油員工宿舍聚落，時代變遷，村內殘存8座防空洞，曾為日治冷戰時期，國軍因應空襲避難設施，現今閒置荒廢，淪為髒亂點，引起居民憂心，里長陳冠名提議將防空設施列為歷史建築保存，結合兩岸情勢及全民韌性防衛，轉型國防與歷史教育場域。
軍警已將國光新村防空洞，解除防空避難設施列管，不具軍事防空避難及救災用途，防空洞鋼筋混凝土構築，隱身國光新村，雖經數十年風雨侵蝕，仍結構堅固，入口封閉，其中有個防空洞重新綠美化，隨著宿舍老舊人口外移，產權屬中油公司疏於維護，導致洞口雜草叢生，部分棄置雜物，夜間無照明，引發居民對治安與環境衛生隱憂。
國光新村是中油溶劑廠員工宿舍，日治時代為躲避空襲轟炸，小小村子蓋了8座防空洞，成為防空洞密度最高社區，早年是孩子們遊戲場。戰爭遠離防空洞被人遺忘，任其荒廢，8座防空洞未報廢拆除，目前剩下5座還能使用，成為地方特色，見證日治冷戰時期兩岸國際局勢。
陳冠名說，這些防空洞不僅具戰爭記憶與日治冷戰時代背景，更是台灣城鎮國土防禦歷史的縮影，應思考如何善用資源，現在國際地緣政治，兩岸局勢緊張，國軍推動全民防衛與韌性城市演習，這些防空洞就是最佳教材。它們曾經是守護家園的堡壘，應該成為教育下一代的歷史現場。」
文化局說，建築提列文化資產有法定條件，里長或民眾可以提報，防空洞是否列為歷史文化資產，要由文資委員會勘審查認定，接獲申請將與中油接洽，了解產權狀況與保存價值，探詢地方意願，依文資法辦理。
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