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嘉義縣廚餘全循環中心 黑水虻立功

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣廚餘全循環中心近日啟用，縣長翁章梁（前排中）昨視察運作狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣廚餘全循環中心近日啟用，縣長翁章梁（前排中）昨視察運作狀況。記者黃于凡／攝影

為去化廚餘嘉義縣政府在新港鄉打造廚餘全循環中心，近日啟用，縣長翁章梁昨視察黑水虻處理設施運作狀況，指出未來循環中心每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，降低掩埋場與焚化爐的負擔。

嘉縣環保局長張輝川解釋，目前縣內部分廚餘標售給養豬場餵豬，部分運至廚餘全循環中心，透過黑水虻分解，後續蟲體可提煉生質油，達成再利用，且半自動化設備處理量能較大，會持續提升廚餘回收率，宣導廚餘不只是垃圾，而是資源物。

翁章梁昨前往視察，廚餘會先經機器切碎、篩分，去除異物後再倒入繁殖設施，成千上萬的黑水虻幼蟲便迅速把廚餘吃光；黑水虻長大成蟲後，有些成蟲用來繼續繁殖，有些則以機器乾燥，再磨成粉添加在白蝦飼料中，蛋白粉含量豐富，另黑水虻的糞便也可作為堆肥。

翁章梁指出，全循環中心對於提升廚餘處理效率、降低掩埋與焚化負擔，及促進再生資源利用具重大意義，希望明年可以提高至每日處理7至10公噸廚餘。

張輝川說，黑水虻是具高度分解有機廢棄物能力的昆蟲，未來攜手學術單位，把技術運用在農業生產及水產養殖。

嘉義縣廚餘全循環中心近日啟用，透過黑水虻每日可處理1.5公噸廚餘。記者黃于凡／攝影
嘉義縣廚餘全循環中心近日啟用，透過黑水虻每日可處理1.5公噸廚餘。記者黃于凡／攝影

嘉義 廚餘 碳排 翁章梁 黑水虻

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