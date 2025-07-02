暑假藝術盛會臺陽風華再現畫都 第88屆臺陽美術特展嘉市開展

國內歷史悠久、聲譽卓著的臺陽美術協會，今年第88屆美術特展巡迴展，第3度回到「畫都」嘉市展出，下午特展巡迴展開幕典禮，嘉義藝壇巨擘、名家及雅好藝文賓客齊聚一堂，市長黃敏惠到場祝賀，在畫刊題辭「臺陽風華藝壇瑰寶」紀念。

開幕式校園民歌合唱團溫暖歌聲開場，黃敏惠說，嘉市有「畫都」美稱，與臺陽美術協會淵源深，除陳澄波是創會會員，李秋禾、蒲添生、黃鷗波、張瑞峯、張義雄、吳梅嶺、林玉山、劉耕谷、林國治、詹浮雲、郭東榮、黃照芳、蕭木川、陳銀輝等前輩畫家，都參加過臺陽美術協會。

現今重要藝術家除臺陽秘書長莊玉明外，包括蘇憲法、蘇嘉男、蒲浩明、黃守正、陳政宏、吳望如、蒲宜君、陳妙玲等；本屆入選的嘉義藝術家有劉婷瑟、黃水順。感謝前輩畫家努力，成就「畫都」嘉義市美名，感謝藝術家不懈努力，讓畫都美名代代傳承。

黃敏惠朗誦詩句「嘉義，家的意義，嘉義，家的趣味。樸實的城市，文化的記持，閣有溫柔的Melody。咱兜的闊度，毋是看坪數，是頭前有美術館照路，後壁有阿里山看顧」，歡迎臺陽美展第3度來嘉，帶來精彩作品，為城市的美好增添藝術的光采。

臺陽美術協會理事長賴武雄表示，臺陽美展為年度藝壇璀璨風華，繼高雄市展畢後，第2站到嘉義市，美展開辦以「關愛鄉土」為特點，以畫作、藝術喚起大眾對鄉土認同感及對這片土地生活記憶，希望觀展者從畫作感受藝術美好。

協志工商創辦人何明宗分享他辦學對藝文欣賞，美感培養從生活做起，希望臺陽美展年年來嘉展出；今年逢臺陽創會91周年，臺陽美術協會編印「臺陽九十大事記」，開幕獲總統、副總統賀電，顯見臺陽美展指標性。