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深化與日本秋田市友誼 台南官田新路將命名「秋田街」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供

日本秋田市市長沼谷純今天拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲展示市府近期核定將官田區新設道路命名為「秋田街」的公文，以此紀念兩市的友好情誼。

市府由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、體育局長陳良乾陪同出席，雙方就兩市的教育、體育交流以及未來交流進行深入討論。

黃偉哲表示，目前包括秋田市，與日本之間的締盟城市已達19個，充份展現台南與日本長久以來的情誼。無論是過去疫情期間，或遭遇地震時，雙方都能互相關懷，令人感念，期盼這份跨國情誼能延續至下一代，透過教育與體育等交流形式，讓年輕世代彼此認識、深化互動，也希望在沼谷市長的支持下，持續推動兩市之間更緊密的友好合作。

黃偉哲也向沼谷市長介紹台南豐富的水果與農特產品、修學旅行資源，以及許多日本先賢在台南留下的歷史建設，期盼能讓更多日本年輕朋友認識台南的文化魅力。同時也鼓勵市民與學生走訪秋田，藉由實體造訪促進相互理解。

沼谷純表示，感謝台南市政府的熱情接待，並特別感謝黃市長在他就任之初即親自來函致意，讓他深感溫暖。

今天他也參訪了多處台南古蹟，深刻感受到這座城市作為文化古都，歷史底蘊之豐厚，令人印象深刻。

沼谷市長也提到，此行拜訪了台南的高中，期盼未來能持續推動更多領域的實體互訪與合作。而延續多年的交流成果，去年兩市正式締盟，開啟了雙方交流的新篇章，希望未來能進一步加速互動、深化友誼。

秋田市位於日本東北地區，為秋田縣廳位在地及該縣第一大城。秋田以竿燈祭、稻米、清酒、秋田犬聞名。自2017年台南應用科技大學與秋田公立美術大學簽署國際交流協定後，秋田市即積極開展與台南的交流。

日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供
日本秋田市長一行人今天拜會台南市長黃偉哲，未來雙方將深化交流，尤其是教育、體育等。圖／台南市政府提供

日本 秋田犬

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