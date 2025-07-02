南市議會定期會審議逾800件提案 5件市府法規案三讀

台南市議會第4屆第5次定期大會今日完成全部議程，在超過800件提案中，市府提案與議員提案皆審議完畢，5件市府提出的法規案順利三讀通過，大會正式閉幕。市長黃偉哲率市府團隊列席，議會也祝賀即將屆齡退休的市府秘書長方進呈。

市議會表示，本次定期會自4月25日開議以來，歷時逾兩個月，完成市政總質詢、各局處業務報告與市府施政報告等重點議程，並安排探討自由學區取消與美國關稅政策因應的專案報告。整體審議案件共達827案，其中市府提案57案、議員提案770案，審議過程順利，議事效率備受肯定。

今日閉幕大會由議長邱莉莉主持，各委員會報告審查意見後，接續進行市法規案三讀程序，5件法規案均照案或修正通過，包括：「台南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案、「台南市法規標準自治條例」第十一條修正草案、「台南市公民投票自治條例」修正草案、「台南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」部分條文修正案，以及「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」部分條文修正案。另案「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」則已於會期初撤案。

臨時動議中，有議員為代理教師發聲，建議市府研擬年資提敘制度，以保障其權益並留才。

本次會期也通過44件墊付款案，總額約5億8189萬元，並完成114年度總預算暨第一次追加（減）預算動支案的審議。另議會並同意推動與澎湖縣議會締結姐妹會案，強化兩地合作交流。

議長邱莉莉也致贈紀念匾給即將退休的秘書長方進呈，肯定其長年擔任府會溝通橋梁，對市政推動貢獻良多。黃偉哲也盛讚方為「零負評」的文官典範，並表示其公務生涯幾乎奉獻給台南，期盼其退休後仍持續提供寶貴建言。

至於新任秘書長人選，黃偉哲表示目前尚未定案，將依高階文官任用標準與市政需求，審慎評估最適合接棒者。

議會決議，明日不再安排議程，改為辦理議案資料彙整作業，第5次定期會至此圓滿落幕。