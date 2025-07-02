快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違25年 雲林突破交通瓶頸獲交通部「公路建設傑出獎」肯定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
公路節睽違25年昨天復辦，雲林縣交通工務局近年持續突破交通瓶頸、打通山區聯外道路等，與台中市、南投縣、屏東縣並列，獲交通部頒發「公路建設傑出獎」，局長汪令堯（右）表示，將持續強化縣內聯外道路網、改善鄉村與偏遠地區的交通可及性。圖／雲林縣政府提供
公路節睽違25年昨天復辦，雲林縣交通工務局近年持續突破交通瓶頸、打通山區聯外道路等，與台中市、南投縣、屏東縣並列，獲交通部頒發「公路建設傑出獎」，局長汪令堯（右）表示，將持續強化縣內聯外道路網、改善鄉村與偏遠地區的交通可及性。圖／雲林縣政府提供

公路節睽違25年昨天復辦，雲林縣交通工務局近年持續突破交通瓶頸、打通山區聯外道路等，與台中市、南投縣、屏東縣並列，獲交通部頒發「公路建設傑出獎」，局長汪令堯表示，將持續強化縣內聯外道路網、改善鄉村與偏遠地區的交通可及性。

汪令堯表示，「公路建設傑出獎」是交通部為表揚對公路建設有重大貢獻單位，依據各機關歷年獲得金路獎、金質獎及金安獎等評鑑成果進行總體評比，雲林縣交通工務局累計獲得3次「金安獎」、5次「金路獎」，成功獲得交通部肯定。

根據交通部表揚重要事蹟，雲林縣不僅讓古坑草嶺風華再現149甲線通車，市區景觀道路展現人本環境典範、道路品質持續升級，虎尾高鐵聯外道路全線開通、U4危橋改建工程全國效率第一、竹圍大橋復建、水碓南橋通車以及虎尾、北港朝天宮周邊街道系統整合與改善等。

汪令堯表示，面對極端氣候挑戰，雲林縣交通工務局同步強化道路韌性設計，針對易淹水地區進行排水系統優化工程，降低颱風豪雨造成的交通中斷風險，讓道路建設更具前瞻性與永續性，未來將持續強化縣內聯外道路網，也會持續改善鄉村與偏遠地區的交通可及性。

交通部 北港朝天宮 雲林

延伸閱讀

雲林首批綠鬣蜥獵人完成受訓 2個月尚無人捕獲兌換獎勵金

雲林斗六圓環昨傳爆炸聲 緊鄰銀行民眾驚嚇！現場發現破碎殘骸

軍人福利再加碼！賴總統指示軍人搭機自動升等 交通部說話了

雲林出現首例日本腦炎病例 疫調發現患者住家附近有4處豬舍

相關新聞

睽違25年 雲林突破交通瓶頸獲交通部「公路建設傑出獎」肯定

公路節睽違25年昨天復辦，雲林縣交通工務局近年持續突破交通瓶頸、打通山區聯外道路等，與台中市、南投縣、屏東縣並列，獲交通...

雲林首批綠鬣蜥獵人完成受訓 2個月尚無人捕獲兌換獎勵金

雲林縣近年已有逾半鄉鎮曾有民眾通報發現綠鬣蜥蹤跡，縣政府今年4月開辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，首批有25人完成訓練並通過考...

嘉義縣成立廚餘全循環中心 黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘

嘉義縣推動資源循環及環保永續，在新港鄉打造嘉義縣廚餘全循環中心，縣長翁章梁今天視察了解黑水虻處理設施運作狀況，每日可處理...

嘉義科學園區衛星供應鏈卡關 地上權無法設定廠商卻步

嘉義縣馬稠後產業園區二期打造45公頃「園中園」，作為嘉義科學園區半導體衛星供應鏈，但台糖土地只租不售、無地上權，廠商難融...

陪聊再造長輩價值第二春 嘉基長青園獲銀光好居創新服務獎

嘉基長青園老人住宅憑藉「適老社區經營」及「高齡價值再造-陪聊志工培訓」2大創新，展現高齡友善社區深耕成果，榮獲財團法人國...

7國40隊齊聚台南一中探究SDGs 以行動實踐永續願景

面對全球永續發展的挑戰，青年行動成為希望的起點，台南一中今舉辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。