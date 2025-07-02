睽違25年 雲林突破交通瓶頸獲交通部「公路建設傑出獎」肯定

公路節睽違25年昨天復辦，雲林縣交通工務局近年持續突破交通瓶頸、打通山區聯外道路等，與台中市、南投縣、屏東縣並列，獲交通部頒發「公路建設傑出獎」，局長汪令堯表示，將持續強化縣內聯外道路網、改善鄉村與偏遠地區的交通可及性。

汪令堯表示，「公路建設傑出獎」是交通部為表揚對公路建設有重大貢獻單位，依據各機關歷年獲得金路獎、金質獎及金安獎等評鑑成果進行總體評比，雲林縣交通工務局累計獲得3次「金安獎」、5次「金路獎」，成功獲得交通部肯定。

根據交通部表揚重要事蹟，雲林縣不僅讓古坑草嶺風華再現149甲線通車，市區景觀道路展現人本環境典範、道路品質持續升級，虎尾高鐵聯外道路全線開通、U4危橋改建工程全國效率第一、竹圍大橋復建、水碓南橋通車以及虎尾、北港朝天宮周邊街道系統整合與改善等。

汪令堯表示，面對極端氣候挑戰，雲林縣交通工務局同步強化道路韌性設計，針對易淹水地區進行排水系統優化工程，降低颱風豪雨造成的交通中斷風險，讓道路建設更具前瞻性與永續性，未來將持續強化縣內聯外道路網，也會持續改善鄉村與偏遠地區的交通可及性。