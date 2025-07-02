雲林首批綠鬣蜥獵人完成受訓 2個月尚無人捕獲兌換獎勵金

雲林縣近年已有逾半鄉鎮曾有民眾通報發現綠鬣蜥蹤跡，縣政府今年4月開辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，首批有25人完成訓練並通過考核成為綠鬣蜥獵人，但至今已2個月，尚無獵人成功捕捉綠鬣蜥兌換獎勵金，農業處已在古坑、北港設立綠鬣蜥收受站，供獵人繳交捕捉個體並兌換獎勵金。

全國有多個縣市傳出綠鬣蜥危害，雲林縣虎尾、口湖、北港、斗南、古坑、斗六、麥寮等10餘鄉鎮都曾有民眾通報發現綠鬣蜥蹤跡，縣府農業處表示，經通報捕捉到的綠鬣蜥023年10隻、2024年15隻，今年至6月底8隻。

農業處長魏勝德表示，為避免綠鬣蜥族群在野外快速成長，且捕捉綠鬣蜥不易，縣府今年4月已開辦首場綠鬣蜥移除教育訓練課程，邀請專家來傳授捕捉技巧及安全訓練，首批25名學員完成訓練並通過考核，可以捕捉綠鬣蜥兌換獎金，吻肛長小於30公分每隻100元，大於30公分每隻250元。

魏勝德表示，目前尚無獵人捕捉綠鬣蜥兌換獎金，可能原因為綠鬣蜥行動快速，捕捉不易，且雲林綠鬣蜥族群不多，但為方便獵人繳交捕捉個體並兌換獎勵金，已在古坑、北港設置收受站，期望能有效抑制雲林縣野外綠鬣蜥族群的擴散與繁殖。