嘉義縣成立廚餘全循環中心 黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘

嘉義縣推動資源循環及環保永續，在新港鄉打造嘉義縣廚餘全循環中心，縣長翁章梁今天視察了解黑水虻處理設施運作狀況，每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，有效提升廚餘處理效率，也降低掩埋場與焚化爐負擔。

翁章梁說，嘉義縣廚餘全循環中心每日可處理1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，對於提升廚餘處理效率、降低掩埋與焚化負擔，以及促進再生資源利用具重大意義，希望明年可以提高至每日處理7至10噸廚餘，成為資源循環示範場域。

環保局長張輝川表示，嘉義縣建立廚餘合法去化管道，目前部分廚餘標售給養豬場餵豬，部分運至嘉義縣廚餘全循環中心使用黑水虻再利用，後續蟲體可提煉生質油，半自動化設備處理量能較大，未來將持續提升廚餘回收率，宣導廚餘不只是垃圾，而是資源物。