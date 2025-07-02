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嘉義縣成立廚餘全循環中心 黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣成立廚餘全循環中心，黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘，縣長翁章梁今天視察設備運作狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立廚餘全循環中心，黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘，縣長翁章梁今天視察設備運作狀況。記者黃于凡／攝影

嘉義縣推動資源循環及環保永續，在新港鄉打造嘉義縣廚餘全循環中心，縣長翁章梁今天視察了解黑水虻處理設施運作狀況，每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，有效提升廚餘處理效率，也降低掩埋場與焚化爐負擔。

翁章梁說，嘉義縣廚餘全循環中心每日可處理1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，對於提升廚餘處理效率、降低掩埋與焚化負擔，以及促進再生資源利用具重大意義，希望明年可以提高至每日處理7至10噸廚餘，成為資源循環示範場域。

環保局長張輝川表示，嘉義縣建立廚餘合法去化管道，目前部分廚餘標售給養豬場餵豬，部分運至嘉義縣廚餘全循環中心使用黑水虻再利用，後續蟲體可提煉生質油，半自動化設備處理量能較大，未來將持續提升廚餘回收率，宣導廚餘不只是垃圾，而是資源物。

張輝川也說，黑水虻是具有高度分解有機廢棄物能力的昆蟲，幼蟲可高效分解廚餘、畜禽糞便等有機廢棄物，同時轉化為高營養昆蟲蛋白及有機肥料，未來將攜手學術單位合作，把技術運用在農業生產及水產養殖，打造兼顧永續、智慧及生態的處理平台。

嘉義縣成立廚餘全循環中心，黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘，縣長翁章梁今天視察設備運作狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立廚餘全循環中心，黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘，縣長翁章梁今天視察設備運作狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣廚餘全循環中心每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放。記者黃于凡／攝影
嘉義縣廚餘全循環中心每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放。記者黃于凡／攝影
嘉義縣廚餘全循環中心每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放。記者黃于凡／攝影
嘉義縣廚餘全循環中心每日可處理至少1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放。記者黃于凡／攝影

嘉義 廚餘 碳排放

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