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嘉義科學園區衛星供應鏈卡關 地上權無法設定廠商卻步

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣馬稠後產業園區二期的園中園進度卡關，立委蔡易餘今邀立法院經濟委員會到園區考察，盼增廠商進駐誘因。記者黃于凡／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區二期的園中園進度卡關，立委蔡易餘今邀立法院經濟委員會到園區考察，盼增廠商進駐誘因。記者黃于凡／攝影

嘉義縣馬稠後產業園區二期打造45公頃「園中園」，作為嘉義科學園區半導體衛星供應鏈，但台糖土地只租不售、無地上權，廠商難融資建廠，進駐意願不高，蔡易餘今邀立法院經濟委員會考察，盼增廠商進駐誘因，縣府經發處表示，初步規畫前2年免租金，以公告為主。

立委蔡易餘今邀經濟部園管局台南分局長曾家文、台糖公司資產營運處副處長梁銓銘、台糖公司雲嘉區處長蘇建元、嘉義縣工商投資策進會總幹事戴光宗、經濟發展處副處長李鴻明、台電公司嘉義區營業處處長許墩貴等人至馬稠後產業園區討論開發及招商狀況。

蔡易餘說，馬稠後產業園區相較科學園區，招商條件比較差，廠商無法獲得獎勵金及優惠稅制，誘因不足，盼納入科學園區，由國科會直接管理。曾家文說，台糖土地只租不售，中南部廠商意願不高，園管局會透過工協會，針對台積電供應鏈，讓更多北部廠商知道訊息。

梁銓銘指出，台糖公司分回馬稠後二期44.47公頃土地，園中園坵塊只租不售，因廠商只有土地租約，不能設定地上權，目前尚無廠商接洽詢問， 6月底由縣府承租協助招商；另因地上權契約一次要收滿契約期間租金，可能會增加廠商負擔，暫時不會採取地上權租約。

李鴻明表示，馬稠後園中園進駐廠商不能設定地上權，也沒有土地可以融資，建廠時只能採取計畫性融資，這個部分難度比較高，縣府可以協助出具公文背書，有助提高融資貸款額度，另也規畫前2年免租金方案，目前仍在討論尚未公告，將以招商公告為主。

經發處說明，馬稠後園中園可進駐產業分類編號為19其他化學製品製造業、21橡膠製品製造業、22塑膠製品製造業、23非金屬礦物製品製造業、25金屬製品製造業、26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業，且須說明與半導體產業上下游供應鏈關聯性。

不容許引進產業包括261半導體製造業、2620被動電子元件製造業、2630印刷電路板製造業、 264光電材料及元件製造業、2641面板類產業、 2544金屬表面處理業、11紡織業、15造紙業、18化學材料業、2411鋼鐵冶鍊業、2413鋼鐵軋延、2433銅材軋延等產業。

立委蔡易餘（左一）建議將馬稠後產業園區內45公頃園中園納入國科會管轄，經濟部園管局台南分局長曾家文（右一）面露難色。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘（左一）建議將馬稠後產業園區內45公頃園中園納入國科會管轄，經濟部園管局台南分局長曾家文（右一）面露難色。記者黃于凡／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區二期的園中園屬於台糖土地，因地上權無法設定難以吸引廠商進駐。記者黃于凡／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區二期的園中園屬於台糖土地，因地上權無法設定難以吸引廠商進駐。記者黃于凡／攝影

嘉義 地上權

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