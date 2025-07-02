陪聊再造長輩價值第二春 嘉基長青園獲銀光好居創新服務獎

嘉基長青園老人住宅憑藉「適老社區經營」及「高齡價值再造-陪聊志工培訓」2大創新，展現高齡友善社區深耕成果，榮獲財團法人國家政策研究基金會「2025銀光好居創新服務獎」，也重新定義高齡生活的可能性。

由嘉義市政府委託嘉義基督教醫院管理的長青園，專為年滿60歲以上、生活自理的長者量身打造。園區結合無障礙設施與多元化服務，從生活支援、健康管理到休閒文康，提供全方位照顧。整合樂齡學苑與長青學苑資源，讓長者在此能持續學習、交友互動，擁抱自主且有尊嚴的退休生活。

為推動高齡價值再造理念，長青園設計「陪聊志工培訓課程」，鼓勵社區中高齡者投入志願服務，成為陪聊志工，陪伴住宅長輩並引導他們參與社區事務。

社工吳佩蓉說，參與服務還能累積志工點數，兌換課程優惠，激勵持續投入。此一機制成功翻轉角色認同，讓長輩從被服務者轉為貢獻者，不僅增進社會參與，更重拾自我價值與成就感，活出充實有尊嚴的「第二人生」。

吳佩蓉表示，透過陪聊與共同參與活動，讓長輩分享人生智慧，年輕人也從中獲得啟發。這種跨世代陪伴模式，不僅促進社區凝聚力，更減少長者孤獨感，打造一個友善、共融、充滿溫度的生活場域。

園區另外為長輩量身設計「樂活周曆」，每日活動張貼於公佈欄，涵蓋音樂、園藝、社區交流、環境維護等多元主題，長輩能根據興趣安排參與。透過這樣的活動設計，不僅讓生活有節奏、有期待，更提升身心健康與社區參與感。生活不再只是一日復一日，而是場場值得參與的生活盛會。

長青園同時推動園藝活動與健康促進計畫，從身體健康、心理陪伴到社會參與，提供長者身心靈全方位支持。這不僅是一處住宅，更是協助長者展開幸福「第三人生」的起點。