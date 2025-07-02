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陪聊再造長輩價值第二春 嘉基長青園獲銀光好居創新服務獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
銀光好居行動聯盟主席朱立倫（左二）與嘉基長青園管理中心主任鍾佳容（右二）及嘉義市政府秘書曾建福（右一）、老人福利科科長林憶君（左三）、科員游育靜（左一）合影。圖／嘉義基督教醫院提供
銀光好居行動聯盟主席朱立倫（左二）與嘉基長青園管理中心主任鍾佳容（右二）及嘉義市政府秘書曾建福（右一）、老人福利科科長林憶君（左三）、科員游育靜（左一）合影。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基長青園老人住宅憑藉「適老社區經營」及「高齡價值再造-陪聊志工培訓」2大創新，展現高齡友善社區深耕成果，榮獲財團法人國家政策研究基金會「2025銀光好居創新服務獎」，也重新定義高齡生活的可能性。

由嘉義市政府委託嘉義基督教醫院管理的長青園，專為年滿60歲以上、生活自理的長者量身打造。園區結合無障礙設施與多元化服務，從生活支援、健康管理到休閒文康，提供全方位照顧。整合樂齡學苑與長青學苑資源，讓長者在此能持續學習、交友互動，擁抱自主且有尊嚴的退休生活。

為推動高齡價值再造理念，長青園設計「陪聊志工培訓課程」，鼓勵社區中高齡者投入志願服務，成為陪聊志工，陪伴住宅長輩並引導他們參與社區事務。

社工吳佩蓉說，參與服務還能累積志工點數，兌換課程優惠，激勵持續投入。此一機制成功翻轉角色認同，讓長輩從被服務者轉為貢獻者，不僅增進社會參與，更重拾自我價值與成就感，活出充實有尊嚴的「第二人生」。

吳佩蓉表示，透過陪聊與共同參與活動，讓長輩分享人生智慧，年輕人也從中獲得啟發。這種跨世代陪伴模式，不僅促進社區凝聚力，更減少長者孤獨感，打造一個友善、共融、充滿溫度的生活場域。

園區另外為長輩量身設計「樂活周曆」，每日活動張貼於公佈欄，涵蓋音樂、園藝、社區交流、環境維護等多元主題，長輩能根據興趣安排參與。透過這樣的活動設計，不僅讓生活有節奏、有期待，更提升身心健康與社區參與感。生活不再只是一日復一日，而是場場值得參與的生活盛會。

長青園同時推動園藝活動與健康促進計畫，從身體健康、心理陪伴到社會參與，提供長者身心靈全方位支持。這不僅是一處住宅，更是協助長者展開幸福「第三人生」的起點。

嘉基長青園管理中心主任鍾佳容表示，這項榮譽是對團隊長期耕耘的肯定，更是推動高齡友善社區的一大里程碑。未來，將持續秉持共好、共創、共融精神，結合更多資源與創意，陪伴每一位長者走出精彩人生，讓高齡生活不僅安穩，更充滿尊嚴、希望與幸福。

嘉基長青園獲頒銀光好居創新服務獎。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園獲頒銀光好居創新服務獎。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園獲頒銀光好居創新服務獎由合勤健康事業董事長李柏憲頒獎（左二）、嘉基長青園管理中心主任鍾佳容（左三）代表領獎。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園獲頒銀光好居創新服務獎由合勤健康事業董事長李柏憲頒獎（左二）、嘉基長青園管理中心主任鍾佳容（左三）代表領獎。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園鼓勵社區中高齡者投入志願服務，重拾自我價值與成就感。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園鼓勵社區中高齡者投入志願服務，重拾自我價值與成就感。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園為長者量身設計的「樂活周曆」。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基長青園為長者量身設計的「樂活周曆」。圖／嘉義基督教醫院提供

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