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7國40隊齊聚台南一中探究SDGs 以行動實踐永續願景

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今舉辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」共有7國40支隊伍參加。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今舉辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」共有7國40支隊伍參加。記者鄭惠仁／攝影

面對全球永續發展的挑戰，青年行動成為希望的起點，台南一中今舉辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」共有7國40支隊伍參加，教育部主秘林伯樵表示，學生的作品不只具備在地觀察，也反映國際視野，正是培養世界公民素養的核心。

今年的SDGs探究與實作學習成果國際研討會有台灣、日本、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國與香港共40支高中生隊伍參加，透過跨領域的研究與實作，共同回應聯合國「2030永續發展目標」。校長廖財固說，研討會延續去年首屆活動成果，規模大幅擴增，參與隊伍從去年17隊成長至40隊，展現台灣與國際高中生對永續議題的熱忱與行動力。其中，國內有10所高中、22支隊伍參加，國際隊伍包括日本8隊、越南4隊、馬來西亞3隊，以及菲律賓、泰國與香港各1隊，顯示跨國學術交流日益深化。

教育部主秘林伯樵表示，面對氣候變遷、科技轉型等多重挑戰，教育應培養學生的問題解決能力與跨域整合力。此次研討會結合SDGs與新課綱「探究與實作」，讓學生不僅了解國際議題，更能透過AI工具、資料分析與實作驗證，提出具體對策，展現行動力。

廖財固說，永續發展已是全球共同課題，而教育的角色不再侷限於知識的傳遞，更需成為行動的推手。這場研討會正是學生們從在地出發、放眼世界，透過探究與實作轉化關注為具體行動的最佳展現。未來3天，將見證青年世代對世界的關懷與創意。

為深化學術與文化的雙重體驗，大會也將於7月3日安排國際師生團隊參訪成功大學，由成大教授帶領進行專題討論與導覽，讓學生認識台灣高等教育在永續領域的發展與創新，7月4日參訪台南重要史蹟景點。

南一中表示，SDGs已成為各國教育的重要議題，此次研討會提供了青年實踐永續的舞台，也為國際教育合作開啟更多可能。來自各國的學生正以創意、熱情與行動力，一同為更美好的未來奮力前行。

台南一中今舉辦高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會，共有7國40支隊伍參加，學生發表專題研究。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今舉辦高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會，共有7國40支隊伍參加，學生發表專題研究。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今舉辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」共有7國40支隊伍參加。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今舉辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」共有7國40支隊伍參加。記者鄭惠仁／攝影

永續 青年 馬來西亞

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