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任公職42年「零負評」 南市祕書長方進呈屆齡將退休

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府祕書長方進呈將屆齡退休。記者吳淑玲／攝影
台南市政府祕書長方進呈將屆齡退休。記者吳淑玲／攝影

台南市政府秘書長方進呈，今年7月16日將屆齡退休，市議會定期會今天閉幕，台南市議會定期會今閉幕，議長邱莉莉和不分黨派議員均獻上祝福，方進呈任公職42年，其中40年在台南縣市服務，主要歷練在經建部門，從工業區開發及招商等，尤其是南科和沙崙綠能科學城都有他努力的身影，打下台南市產業升級基礎。

台南市長黃偉哲表示，方進呈公務人員生涯除了2年在台北市，其餘40年都在台南縣、市，為市民服務，對他的付出非常感念，市府祕書長是市府的「文官長」，在協調及協助市政，貢獻非常大，且是不分黨派議員眼中對方祕書長是「零負評」，因受限於年齡不能擔任公務員，但希望他不要搬離台南市，持續為市府提供寶貴意見為市民服務。

至於繼任人選，黃偉哲說，「想當的很多」，但祕書長是14職等，是最高文官長，要求須有12職等以上資格，必須做過12及13職等，才能符合體制；加上近來研考會前主委蒙志成因案請辭出缺，黃偉哲說事出突然，還要再努力找適當人選。

方進呈說在經發局時曾開發柳科、樹谷、永康科及新吉工業區，包括協助台南市前市長賴清德爭取沙崙綠能科學城，無論是工業發展、招商引資，加上早期爭取南科都有參與，現在南科和沙崙是台南產業發展的兩大引擎，都是他有努力過的痕跡。乃至於地方經濟推動，他都曾深度參與，台南從傳統產業向高科技轉型的過程。

方進呈擔任祕書長7年，是市府幕僚長，重要的工作是協調相關局處，包括預算審查及協助各局處遇到的困難，「退休後先把身體照顧好，再來看看有沒有以前想做但還沒有機會去做的」。

市府指出，方進呈畢業於國立中正大學政治研究所，歷任台南市政府副秘書長、經濟發展局局長與副局長，並曾於縣市合併前擔任台南縣政府經濟發展處處長、工業課課長及庶務股股長等職務。具備深厚的公務歷練與政策推動經驗，自2018年3月起擔任秘書長至今，協助市長推動多項重大市政建設與行政改革。方秘書長

方進呈也曾在台北市政府建設局及市場處任職，歷練豐富，熟稔行政流程與跨局處協調。他上任秘書長以來，強調行政效能與團隊整合，積極協助市府推動招商引資、產業升級與重大建設規劃，為台南市的發展奠定穩固基礎。

台南市政府祕書長方進呈（右三）將屆齡退休，台南市議會定期會今閉幕，議長邱莉莉和不分黨派議員均獻上祝福，就可看出他的好人緣。記者吳淑玲／攝影
台南市政府祕書長方進呈（右三）將屆齡退休，台南市議會定期會今閉幕，議長邱莉莉和不分黨派議員均獻上祝福，就可看出他的好人緣。記者吳淑玲／攝影

南科 經濟發展

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