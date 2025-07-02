台南形象燈箱廣告首爾、大邱地鐵站亮相 展府城魅力

強化韓國市場對台南觀光的認識及興趣，台南市政府在首爾、大邱兩座大城地鐵站推出形象燈箱廣告，主打「四季臺南．時光之旅」，展現台南府城在四季、日夜流轉間魅力。

市府今天發布新聞稿指出，2024年韓國來台旅客人次逾100萬，今年前3個月也已達31萬人次，顯見台灣對韓國旅客的吸引力；近年來，韓國旅遊市場追求療癒感與個人體驗，旅客注重放鬆、深度旅遊及景點獨特性等，台南正好符合這些需求。

市府已在韓國首爾、大邱兩座大城地鐵站推出形象燈箱廣告，分別在首爾市核心帶2號線地鐵月台，並選擇蠶室、弘大入口、建大入口及驛三站4處，及大邱地鐵半月堂站主要通道人流密集地段。

台南形象燈箱廣告主打「四季臺南．時光之旅」，畫面以台南春天的二寮觀日台、夏季的四草綠色隧道、秋日的井仔腳瓦盤鹽田與冬夜的神農老街為主景，結合清晨日出、正午陽光、黃昏霞光與夜間燈火意象，勾勒出台南一年四季、一日四時樣貌。

此外，廣告畫面同步標示「Welcome to Tainan」QRCode，即時連結韓文版觀光資訊網頁，查詢台南景點、住宿、美食與交通方式，再轉化為旅遊意願。

配合地鐵廣告行銷，市府團隊7月2日至6日也將參加韓國規模最大夏季活動－大邱炸雞啤酒節，設立「臺南觀光及美食推廣專區」，透過美食體驗、文創伴手禮、農特產品與觀光資訊展示，展現台南觀光魅力，吸引更多韓國旅客走進台南。