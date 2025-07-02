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雲科大芒果樹釀意外…學生機車被芒果「炸裂」砸出大洞 網友：申請國賠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞。記者陳雅玲／翻攝自網路
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞。記者陳雅玲／翻攝自網路

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞，他發文到網路社群，吸引許多曾經受害校友留言，「沒想到土芒果炸彈過了20年還有」，校方表示，每年新生入學都會提醒同學經過該路段要特別注意。

機車被芒果砸出洞的碩士生表示，他當時買完早餐，在回程路上突然聽到車子前方發出一聲巨響，以為是機車前方零件故障，探頭一看才發現是一顆巨大的芒果砸破機車龍頭，力道之大令他錯愕。

他隨即前往校內相關單位尋求協助，校方職員告訴他，在學校待這麼久，他是第一個機車在行駛中被芒果砸出大洞的人，讓他哭笑不得，他將照片貼到網路社群，吸引許多網友留言，其中包括不少曾經被芒果打到頭，或是機車輾過芒果打滑的受害校友。

有網友留言「報警原因是因為芒果砸到車燈」真的快笑死、「真的芒扯的」、「芒芒人海遇見你」，還有網友說曾看見朋友被松鼠從樹上丟芒果下來砸中，有網友建議受害學生申請國賠，但受害學生表示，國賠金額恐怕只有幾百元，想想便算了。

有雲科校友表示，雲科大龍潭路的芒果每逢夏季經常落果，一不小心就可能被砸到，機車騎經過不小心輾過芒果更可能打滑，還要小心步行經過會踩到「芒果醬」。每年五、六月時可看到有學生自行帶著網子打芒果，儼然是雲科大的芒果傳說。附近店家業者表示，該路段芒果樹齡超過60年，常有路過民眾被落果砸到，她自己也曾經被芒果打到頭。

因為龍潭路是雲科大學生上下學常經過的路段，芒果樹幾乎是每位校友的共同記憶，校方過去也曾舉辦打芒果活動，校方表示，每年新生入學時，都會特別宣導經過該路段要小心「芒果」掉落，在學校管轄範圍也會加強路面清除，避免因此釀禍。

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞。記者陳雅玲／翻攝自網路
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞。記者陳雅玲／翻攝自網路
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞，附近店家說，該路段芒果樹有逾60年歷史，常有人經過被芒果砸中。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，日前一名碩士生騎車路過時，機車竟被樹上掉落芒果砸出大洞，附近店家說，該路段芒果樹有逾60年歷史，常有人經過被芒果砸中。記者陳雅玲／攝影

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