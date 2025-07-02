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雲林出現首例日本腦炎病例 疫調發現患者住家附近有4處豬舍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
疾病管制署公布，雲林縣出現今年首例日本腦炎病例，為居住北港鎮1名60多歲男子，目前仍在醫院治療中，衛生局調查，該名患者住家周遭有4處豬舍，已在豬舍放置誘蚊燈及養豬業者相關人員衞教。圖／雲林縣衛生局提供
疾病管制署公布，雲林縣出現今年首例日本腦炎病例，為居住北港鎮1名60多歲男子，目前仍在醫院治療中，衛生局調查，該名患者住家周遭有4處豬舍，已在豬舍放置誘蚊燈及養豬業者相關人員衞教。圖／雲林縣衛生局提供

疾病管制署公布，雲林縣出現今年首例日本腦炎病例，為居住北港鎮1名60多歲男子，目前仍在醫院治療中，衛生局調查，該名患者住家周遭有4處舍，已在豬舍放置誘蚊燈及養豬業者相關人員衞教，同時加強附近民眾的防蚊宣導，呼籲民眾做好防蚊措施。

雲林縣今年首例日本腦炎病例，為居住北港鎮1名60多歲男子，衛生局副局長張翌君表示，個案6月23日開始出現全身不適、咳嗽、發燒及嘔吐等症狀，6月26日經醫院通報採檢，疾病管制署6月30日研判確診，目前仍住院治療中，同住家人3人皆無疑似症狀。

疫調發現個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點以住家周圍為主，住家居住地3公里內有4處豬舍等風險場域，已在豬舍放置誘蚊燈及養豬業者相關人員衞教，同時加強附近民眾的防蚊宣導。

張翌君表示，日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，5至10月為日本腦炎流行季，以6至7月為流行高峰。

日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，一天中叮咬人的高峰期為黎明和黃昏時段，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬是日本腦炎流行最重要的宿主，張翌君說，目前是流行高峰期，且夏季午後雷陣雨多，易有積水孳生病媒蚊，呼籲民眾加強清除積水容易，做好防蚊措施，也呼籲醫師提高警覺加強通報，以利防疫單位及時採取防治措施，避免疫情擴大。

日本腦炎 防蚊

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