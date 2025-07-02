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台南在地影城攜手博物館 暑期推動「恐龍任務」冒險出擊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
今年暑假由在地南台影城攜手樹谷生活科學館及左鎮化石園區，推出「恐龍任務」系列活動，親子可憑指定博物館園區任一門票，享優惠電影票價，讓恐龍不只在大銀幕上重生，更橫跨影城與博物館實境登場。圖／南市文化局提供
今年暑假由在地南台影城攜手樹谷生活科學館及左鎮化石園區，推出「恐龍任務」系列活動，親子可憑指定博物館園區任一門票，享優惠電影票價，讓恐龍不只在大銀幕上重生，更橫跨影城與博物館實境登場。圖／南市文化局提供

台南擁有豐富古生物資源，更是國內了解恐龍與地球演化的絕佳地點，今年暑假由在地南台影城攜手樹谷生活科學館及左鎮化石園區，推出「恐龍任務」系列活動，親子可憑指定博物館園區任一門票，享優惠電影票價，讓恐龍不只在大銀幕上重生，更橫跨影城與博物館實境登場。

文化局表示，為推廣文化旅遊與博物館教育，這次與影城三方合作提供多項票根優惠，讓民眾不僅能在影城觀賞國際大片，也能藉由參訪左鎮化石園區、樹谷生活科學館等，從實體展示中深入理解恐龍的真實樣貌。

文化局說明，活動自電影《侏羅紀世界－重生》上映起同步展開，憑樹谷生活科學館及左鎮化石園區2館任一票根，前往南台影城購票可享全票200元優惠；憑電影票至樹谷生活科學館、左鎮化石園區也都可享優待票或半票優惠，讓親子暑假期間一票在手，暢遊台南恐龍世界。

南台影城也提到，「恐龍任務」系列活動是影城因應暑期恐龍熱潮，首度策畫跨域的合作，串聯影城與博物館的同時，也設計抽獎活動，會員憑電影票就可參加抽獎，有機會獲得恐龍帆布袋、存錢筒、杯墊等限量好禮，讓大小朋友從觀影走向探索，擁有豐富的知識與互動體驗。

此外，樹谷生活科學館暑期也推出38個主題營隊，涵蓋自然生態、創意手作與科學體驗，最受期待的「夜宿恐龍營」將揭開恐龍崛起與滅絕之謎，並安排夜宿恐龍展廳，讓親子與恐龍化石共眠；左鎮化石園區也推出「足下寶藏」系列活動，帶領親子走入自然、認識生態與地質文化，相關活動資訊與報名可洽樹谷生活科學館或左鎮化石園區官網查詢。

今年暑假由在地南台影城攜手樹谷生活科學館及左鎮化石園區，推出「恐龍任務」系列活動，親子可憑指定博物館園區任一門票，享優惠電影票價，讓恐龍不只在大銀幕上重生，更橫跨影城與博物館實境登場。圖／南市文化局提供
今年暑假由在地南台影城攜手樹谷生活科學館及左鎮化石園區，推出「恐龍任務」系列活動，親子可憑指定博物館園區任一門票，享優惠電影票價，讓恐龍不只在大銀幕上重生，更橫跨影城與博物館實境登場。圖／南市文化局提供

化石 恐龍 科學

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