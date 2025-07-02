南榮科大原址籌設雙語國小 都計變更發布實施

少子化影響，私立南榮科技大學民國109年2月停辦，原址將籌設玉秀雙語國民小學；台南市政府今天表示，內政部都委會已審議通過相關都市計畫分區變更，發布實施。

南市府都市發展局今天表示，南榮科大民國55年創校，因學生數急遽下降停辦，董事會通過籌設玉秀雙語國民小學，都市計畫分區變更案位於「鹽水都市計畫」東北側，變更位置在朝琴路南側及計畫界線西側的南榮科大。

南榮科大都計變更範圍包含部分「私立南榮工專」土地，變更面積2.4106公頃，變更為文教區以興辦雙語國小，未來再增設國中及高中。

都發局表示，南榮科大擁有大面積土地，可提供重新規劃改辦教育事業，未來玉秀雙語學校設立後，聘請雙語及機器人教育相關師資，強化溪北地區學校課程發展、教師增能、學生學習等資源交流。

都發局指出，南榮科大轉型興辦玉秀雙語學校外，原校園也可配合市府政策推動社區大學及樂齡學習中心、社區共學中心、發展科學與科技教育中心、設置鹽水全民運動中心等，居民共享資源。