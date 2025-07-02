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台南台灣鯛外銷新加坡 5噸各式產品封櫃啟運

中央社／ 台南2日電

台南市府協助拓展漁產品外銷通路，獲來自新加坡5噸台灣鯛訂單，今天在將軍智慧水產加工及物流運籌中心舉行啟運儀式，條凍及料理好蒲燒魚腹等產品將在星國餐廳及超市上架。

市長黃偉哲出席封櫃啟運儀式致詞表示，台灣鯛過去外銷集中在美加及中東地區，面對美國關稅稅率尚未明朗情況，此次成功開拓新加坡市場，提升漁民對外銷市場信心。

黃偉哲說，面對國際貿易情勢變化，市府將持續推動公私協力與內外銷並進策略，促進台灣鯛產業升級轉型，保障漁民收益與產業穩定，讓台南優質水產品持續在國際舞台發光。

黃偉哲表示，今年新加坡食品展期間，有當地銷售商品嚐過蒲燒台灣鯛後相當中意，這次出口到新加坡的台灣鯛產品包含魚排、帶皮魚片、整條的條凍，適合火鍋及各式料理，還有已料理好的蒲燒魚腹及炸魚塊，將供應多家新加坡餐廳及超市。

台南市政府農業局長李芳林表示，台南台灣鯛年產量約2萬5000公噸，主要產地為學甲、麻豆、下營、六甲及官田等行政區，為協助漁民開拓美國以外市場，此次促成新加坡業者下單5公噸產品，訂單金額約新台幣60萬元。

農業局提供資料指出，位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定基地，第一階段開發已於民國113年完成部分竣工驗收，第二階段則預計今年8月完工、10月底前移交營運，未來年處理量可達1000公噸以上。

台南 料理 新加坡

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