台南市社會局改制設「兒童福利科」 強化0至2歲幼兒服務
因應長照3.0政策即將上路，台南市政府自7月起將長照業務自社會局移交衛生局，結合醫事管理專業資源，推動「醫照合一」服務模式；社會局也同步進行組織改制，原「婦女及兒童少年福利科」自7月1日起分設為「兒童福利科」及「少年及婦女福利科」。
社會局郭乃文局長表示，社會局為更深化服務進行組織改制，將「婦女及兒童少年福利科」分設為「兒童福利科」及「少年及婦女福利科」；「兒童福利科」將深化0至2歲嬰幼兒各項托育服務、強化托育人員管理、加強托育機構的督導與評鑑，以確保兒童安全。
另「少年及婦女福利科」主掌兒童及少年、福利及權益維護業務，倡導性別平權，並輔導管理特殊境遇家庭及新住民家庭婦女福利服務等事項。郭乃文局長表示，期待透過本次業務分工，能深化兒童、少年及婦女各項福利業務，並使人員穩定而精進發展。
市長黃偉哲表示，台南市自2000年縣市合併以來，由社會局統籌推動長照業務，成績亮眼。如今交棒衛生局，是為了更有效整合照顧資源，迎接長照3.0時代的挑戰。
社會局指出，長照政策從1.0到2.0，台南市已建置70家A單位、1101家B單位及406家C單位，服務涵蓋率自2021年起連續四年高居六都之首，達95.62%，累計超過7萬人受惠，服務人次突破2386萬，屢獲中央評比肯定，並於2024年獲頒台灣永續行動獎社會共融金獎。
雖然業務主責轉移，社區照顧關懷據點仍由社會局持續辦理。社會局長郭乃文表示，目前全市共設406處據點，未來將由老人福利科統整辦理，結合高齡政策與在地資源，深化健康長者服務，推動更貼近生活需求的創新照顧模式。
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