放暑假嘉義秘境「新嘉大昆蟲館」 推探索蜘蛛奇妙世界、昆蟲夢幻市集

嘉義秘境景點「新嘉大昆蟲館」隱藏嘉大蘭潭校區，將森林及蝴蝶生態搬進室內，嘉大委託民間公司經營，4月換經營團隊，由檜意森活村前營運長鄭文吉創立的鑫銳公司接手，5月重新開幕，迎接暑假，推出探索蜘蛛的奇妙世界，昆蟲夢幻市集，吸引親子入館。

昆蟲館說，探索蜘蛛的奇妙世界展覽期間後天到6日共3天，「爬戴少年」主辦的蜘蛛展覽！專注台灣及全球各地不同蜘蛛，展示牠們獨特的生態、習性與美麗的形態。透過展覽觀賞各式各樣的活蜘蛛標本，了解牠們的獨特之處。

「爬戴少年」品牌2024年3月創立。推廣毛蜘蛛文化，希望讓更多人了解迷人節肢動物，打破社會對蜘蛛與蠍子刻板印象。許多人將牠們視為危險的「毒物」，但其實牠們擁有獨特魅力，甚至能成為溫馴的寵物。

昆蟲夢幻市集周休假日上午10時到下午5時，活動市集：茶香四溢、品嘗特色茶飲，美味點心，創意文創商品，導覽解說，帶遊客了解昆蟲奧秘；親子活動趣味工作坊和遊戲，讓孩子玩樂中學習，憑昆蟲館門票可享攤販優惠。

館方表示，熱帶與亞熱帶交界的台灣，擁有眾多崇山峻嶺，也有各式地形和生態環境，適合昆蟲繁衍和生存，昆蟲館創造接觸昆蟲生態場域，館內共分為保育類昆蟲模型、彩蝶柱、國內外昆蟲標本展示區、雨林生態區、溫室花園、昆蟲體驗區等。