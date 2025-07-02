嘉市城鎮韌性防空演習15日登場 全市2699處避難點

嘉市2025城鎮韌性（防空）演習，預計於本月15日（周二）下午1時30分至2時，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練。警報解除後，下午2時至3時實施60分鐘實作演練，全市共有2699處避難點，民眾用手機上「愛嘉義APP」、「警政署APP」查尋避難點。

3處實作演練內容及地點；「救濟站」地點南興國中；「災民轉移收容」、「急救站」地點東區衛生所；傷患現場醫療處理及戰災搶救（災害救援），地點在中油公司G油槽區，請民眾遵守指揮配合演習命令之管制及演練。

警局說，本次演習特別強調「仿真實地演練」，安排擔任指揮官的市長在演習警報發放前，視導警察及民防人員引導民眾疏散避難真實情形，使各項演練能更符合戰時狀況，深化全民防空意識。

警局表示，台灣多元社會，警局拍攝中、英、日、泰、越、印等6國語言宣導短片，上傳警察局全球資訊網、臉書（FB）及LINE群組，使國人、外籍人士新住民及移工等透過母語的講解與宣導，了解城鎮韌性防空演習訊息及重點。

演習時，各公、民營工廠照常營運作業，但須關閉門窗及實施人員管制（台電不實施斷電措施），防空疏散避難設施所有人（管理委員會、保全或住戶），聽聞防空警報應主動開啟地下室車道鐵捲門（柵欄)供周邊民眾就近避難。