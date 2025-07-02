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連日大雨仁義潭蓄水接近滿庫 湖光山色彩霞紅光美景再現吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供

連日午後雷陣雨讓嘉義地區降雨頻繁，位在番路鄉仁義潭蓄水量大增，水位逼近滿庫，水面波光粼粼，倒映周圍青山與藍天白雲，展現難得的湖光山色美景。入夜前夕，夕陽西下，天邊晚霞渲染天際，橘紅與紫藍交錯如畫，吸引不少攝影愛好者前往捕捉絕美畫面。

仁義潭是嘉義地區重要水庫，兼具供水與觀光功能。每逢梅雨季或颱風季來臨前後，雨勢穩定，水庫便能迅速回補水量。最近午後雷雨頻仍，讓下降水位迅速回升。嘉義縣市不少民眾前往潭邊散步、騎車、賞景，不少人驚呼「彷彿置身明信片中」。

水利署水情監測，仁義潭水庫有效蓄水量：2116.11萬立方公尺，目前水位103.46公尺，有效蓄水容量85.82%；傍晚時分，天空雲層變化萬千，夕陽餘暉透過雲層灑落在湖面，橘紅、金黃與紫藍色彩交織，湖畔倒影更添詩意，

攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，「雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美」。林姓攝影玩家說，仁義潭晚霞每年夏天都有，但像這幾天這麼壯麗的場景並不常見，水位剛好高，湖面幾乎沒有波紋，倒影超級美。

目前仁義潭水庫蓄水率超過8成，短期內不需擔心供水問題，水庫美景吸引大量人車，警方提醒民眾注意交通動線與停車秩序，避免造成塞車與亂停車問題，共同維護良好觀景環境。

攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供
攝影家曾國根拍攝仁義潭水庫大壩風情美照分享，雨後霞光鮮明犀利，玉山群峰山水相連，好景！壩堤往來人群齊聲讚美。圖／曾國根提供

仁義潭 嘉義 水庫

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