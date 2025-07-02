影／暑假來臨台南市啟動青春專案 黃偉哲率警全市擴大臨檢

因應暑假來臨，青少年易受誘惑或出入不良場所，台南市於７月1日晚間10時辦理2025年青春專案首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。

勤務結合市府12個局處，計160餘名人員組成聯合稽查小組，7月1日晚間9時30分在台南市警第二分局，由黃偉哲親自主持勤前教育，隨後市長率領市府聯合稽查小組前往易妨害兒童少年身心健康場所臨檢，實施第三方警政聯合稽查。

黃偉哲致詞時說，年輕人的輔導，一向是市府施政的重點，希望在有疑慮、顧慮的場所，暑假期間，不要有未成年人、學生待在那邊，有些地方很容易藏汙納垢；像八大、麻將館、桌遊館，警察同仁要實施臨檢，取締是否有吸毒、賭博等不法行為，或請他們不要逗留。

黃偉哲表示，強化治安青春專案不是一天、不是一次，將持續於暑假期間，在重要路口、場所以及有疑慮的場所，特別加強治安工作，將酒駕、毒駕、詐騙、毒品、槍支，這些大家非常重視的治安隱患清除掃蕩，讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假生活。

另外，暑假是打工高峰期，指示警察局將引誘少年加入犯罪組織、利用少年擔任車手及販毒或色情侍應工作列為查緝重點，並溯源追查利用少年從事犯罪幕後指使者；也指示衛生局針對電子菸部分加強取締，消防、工務等機關，針對遊戲場所的建築物安全和逃生設備強力稽查。

黃偉哲說，暑假第一天，市府青春專案聯合稽查也立即啟動，儘管青少年朋友剛從學業或考試中解放，針對青少年的活動也亟需加以注意，尤其一些不良或複雜的場所是絕對不容許青少年涉足，另外針對大家喜愛的水上活動的安全性也要多加注意。

黃偉哲率隊親自前往台南市中西區府前路一間KTV，帶隊擴大臨檢，宣示保護青少年決心；第二分局接連臨檢麻將桌遊館及KTV店，7月1日晚間其他15個警察分局也運用優勢警力，同步執行本項工作，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、聚眾鬥毆等情事發生。

警察局長林國清表示，青春專案勤務重點包括掃蕩組織、販毒、詐欺、性暴力等，期許能守護青少年安全，避免落入危險；2日凌晨則會加入路檢，強力取締酒駕、毒駕。