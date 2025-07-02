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台南「夜奇鴨」出道 3夜市推減塑抽獎

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南報導
台南市長黃偉哲（中）昨發表夜市吉祥物「夜奇鴨」（右），期盼與吉祥物「菜奇鴨」（左）強強聯手推廣台南的夜市。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（中）昨發表夜市吉祥物「夜奇鴨」（右），期盼與吉祥物「菜奇鴨」（左）強強聯手推廣台南的夜市。圖／南市府提供

觀光客喜愛造訪台南傳統市場夜市，市府4年前推出吉祥物「菜奇鴨」暴紅，網友敲碗也要夜市吉祥物，市長黃偉哲昨發表「夜奇鴨」；環保局同步在永康區復華夜市、東區大益夜市、北區小北觀光夜市推廣減塑，即起至9月30日辦抽獎。

南市經發局市場處表示，夜奇鴨與菜奇鴨身形如出一轍，不過夜奇鴨是亮眼黃色，宛如夜市中明亮的燈火，象徵熱鬧、歡快的夜市氣氛，帽子上面的Y則取「夜」的諧音「YA」，圍裙是以夜市職人經常穿著的棕色圍裙為設計基礎，上面寫著大大的「夜」字，致敬夜晚努力工作的夜市職人。

黃偉哲昨與夜奇鴨與菜奇鴨一起亮相，他說，台南各夜市近年來致力改善髒亂的刻板印象，朝全方位、多元化等發展，希望讓更多人喜歡台南的夜市。市場處指出，將推出夜奇鴨多款限定周邊商品，並在暑假期間化身夜市推廣大使，到夜市辦快閃見面會等趣味活動。

另，南市環保局推出「減塑要足GO，自備新食代」減廢活動，即日起到9月底，民眾自備環保餐盒、碗、杯或購物袋，到復華夜市、大益夜市、小北觀光夜市，掃描現場QR Code完成登記，即可參加抽獎，預計10月抽出60名幸運得主，贈送每人100元夜市抵用券1張。

曾獲中央評比為環保夜市特優獎的復華夜市，4日晚間6時半至8時半設宣導攤位，只要自備環保用品前往，就可獲得30元夜市折價券，限量100張。

觀光 夜市抵用券 夜市 吉祥物 台南 傳統市場

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