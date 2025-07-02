台南北外環4期部分路段緊鄰住家 上百居民抗議

紓解南科園區聯外交通的台南都會區北外環道路，第4期計畫部分路段被指緊鄰民宅，沿線永康、北區共6個里上百戶居民組成自救會，昨到市府辦的用地取得公聽會抗議，批市府一錯再錯，要求沿鹽水溪北側興建；議員也喊話市府做好溝通。

北外環第4期路線從台19線溪頂寮大橋，往西延伸至台17線大港觀海橋，長度約3.7公里，但中華路、中華北路沿線有住戶認為受影響，包括永康區甲頂里與北區華德、文元、成功、大港、大和等6里居民組自救會。

南市工務局說明，考量鹽水溪河寬河幅有限，若在行水區落墩、連續圍堰，恐造成水道束縮，易形成馬蹄形渦流，加劇對堤身衝擊，有潰堤危險，為確保民眾安全，經專業評估不建議在治理計畫線內高灘地落墩北外環道路路線，採「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」。

南市反北外環南移自救會提案人蔡善甄指出，4期工程最早曾規畫從新市區往西興建，到永康區甲頂里鹽水溪畔後，沿著溪岸北側堤岸架高架橋往西至安平區，按原計畫幾乎沒有住家、也適合興建交流道，然而市府幾年前卻將路線南移，也沒有與居民溝通協調；郭姓居民也說，北外環當初興建目的是連結南科及各工業區，但目前未經過安南區的台南科技工業區，直接到安平。

昨於北區成功里活動中心舉行「台南都會區北外環第4期工程（東工區）用地取得」公聽會，在場民眾幾乎一面倒表示反對北外環南移「截直取彎」，要求沿著鹽水溪北側興建，且公聽會的公文也只是掛在路口電線桿，根本沒有尊重民意。

市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍等人也到場旁聽，蔡宗豪說，此次公聽會反映的事情是當地居民一直以來陳情問題，市府應做好溝通說明，且這麼重大的建設公聽會也只派1名科長來說明。

工務局表示，公聽會前已依規定發函給土地所有權人並公告，一切程序合法，路線規畫都經審慎專業評估，未來北區、中西區、永康區、安平區等通勤民眾不須橫跨鹽水溪，且配合國道1號北外環交流道完工後，也減少國一永康交流道周邊台1線平面道路壅塞情形。