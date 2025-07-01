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與男友同遊台南竟遭丟包！女搭乘這種車返家 意外釣出黃偉哲留言安慰

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
一名女網友日前到台南遊玩卻遭男友丟包山區，所幸遇到在地熱心民眾推薦小黃公車，才順利返家，女網友將經歷分享在社群平台Threads，也意外釣出市長黃偉哲回應，更讓小黃公車備受討論。圖為小黃公車示意圖。圖／南市交通局提供
一名女網友日前到台南遊玩卻遭男友丟包山區，所幸遇到在地熱心民眾推薦小黃公車，才順利返家，女網友將經歷分享在社群平台Threads，也意外釣出市長黃偉哲回應，更讓小黃公車備受討論。圖為小黃公車示意圖。圖／南市交通局提供

近期一對情侶到台南遊玩，過程中兩人發生口角爭執，男友竟自行騎車跑掉，讓女友獨自在偏鄉不知所措，所幸遇上一名在地熱心婦人向其推薦大台南「小黃公車」，女友最後順利返家，也把該段經歷分享在社群平台Threads，意外釣出市長黃偉哲回應，引發網友熱烈回響。

網友在社群平台Threads寫到，自己與男友到台南玩結果吵架，男友竟把她丟在路邊自行騎車跑掉，她身在偏僻地區叫不到計程車，在路旁瘋狂大哭，好在一位熱心老婦主動上前關心，還跟她說「可以搭小黃公車離開、不用緊張」，最後老婦人還親自送她搭車，「當下心裡真的覺得很暖，台灣人好可愛好善良」。

該篇文章一出，引發許多網友議論，更釣出台南市長黃偉哲留言回應，「很慶幸台南的小黃公車解決了妳當下的交通困擾」，不過，不少網友也關心，「所以有沒有分手？」、「丟下女生的一律強制分手」，紛紛留言安慰。

交通局指出，「小黃公車」是南市府照顧偏遠地區交通需求大力推動的政策，5年來已遍及溪北每個行政區，是地方不可或缺的交通工具，其中彈性預約到府接送的功能，更深受民眾的肯定，此次事件展現小黃公車在偏遠地區發揮關鍵交通接駁角色。

交通局也說，全市目前已有42條小黃公車路線，服務擴及27個行政區，溪北地區「區區有小黃公車」，累計服務超過32萬人次，今年度正規畫10條新路線，力拚要將小黃公車開到大台南每個角落，打造更便捷友善的公車路網，以造福更多市民朋友，也歡迎民眾多加利用。

公車路線

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