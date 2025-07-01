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台南城西垃圾焚化廠更新爐 預定115年2月營運

中央社／ 台南1日電

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案民國112年9月動土，預定115年2月營運，不僅是國內首座新舊焚化廠電力饋線併接案例，也將是第2座以廢棄物發電的再生能源電廠。

南市府環保局今天在市政會議專案報告「台南市城西更新爐新建營運移轉案執行進度」指出，台南市有城西及永康2座焚化廠，優先處理民生垃圾及部分一般事業廢棄物，但每年仍有約10萬公噸垃圾處理量缺口，待城西更新爐完工啟用，應可補足現有缺口。

截至今年6月底，城西更新爐工程進度近88%，可望今年底試運轉，明年2月營運，屆時試運轉期間可處理6萬2625公噸廢棄物。

環保局表示，台南市垃圾每天約1800公噸，焚化處理量能是每天1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸；因處理量能有缺口，102年起部分一般垃圾暫置轄內掩埋場，截至今年5月暫置約33萬公噸。

城西更新爐啟用後，不只彌補垃圾處理缺口，城西更新爐蒸汽及發電因採高傳熱面積，發電效率高於25%，符合再生能源認定要件，預估發電量可達每年2億5130萬度，為市庫帶來新台幣7500萬元收入。

台南市長黃偉哲表示，外縣市過去曾協助台南處理民生垃圾，若未來台南擁有足夠量能處理轄內垃圾，基於縣市互助，也可適時協助外縣市。

環保局 廢棄物

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