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情侶遊台南起爭執…女遭男友丟包偏郊路旁痛哭 小黃公車助返家

中央社／ 台南1日電
一對情侶近日騎車雙載到台南旅遊時發生爭執，女子被丟包偏郊後痛哭失聲，所幸當地阿嬤推薦「小黃公車」脫困。圖為小黃公車。圖／中央社（台南市政府提供）
一對情侶近日騎車雙載到台南旅遊時發生爭執，女子被丟包偏郊後痛哭失聲，所幸當地阿嬤推薦「小黃公車」脫困。圖為小黃公車。圖／中央社（台南市政府提供）

一對情侶近日騎車雙載到台南旅遊時發生爭執，女子被丟包偏郊後痛哭失聲，所幸當地阿嬤推薦「小黃公車」脫困，女子事後網路發文感謝，市長黃偉哲也回應慶幸解決交通困擾。

一名女子近日在Threads發文指出，她和男友在台南旅遊發生爭執，男友竟自行騎車跑了，當時她身處偏郊，叫不到計程車，在路旁痛哭失聲，當地阿嬤主動關心及推薦大台南「小黃公車」，她才能順利返家，當下心裡真的覺得很暖，台灣人好可愛好善良。

黃偉哲得知女子遭遇後也回應：「很慶幸台南小黃公車解決妳當下交通困擾」。這起事件同時引發網路議論及留言安慰說：「在台南有小黃公車的地方，真的非常偏僻或是在山頭啊」，「感覺是小黃公車推出以來最感人的故事了」。

黃偉哲表示，「小黃公車」是市府照顧偏遠地區交通政策，5年來遍及溪北各行政區，彈性預約到府接送更深受肯定，此次事件展現「小黃公車」在偏遠地區發揮關鍵交通接駁角色。

市府交通局指出，目前台南市已有42條「小黃公車」路線，擴及27個行政區，累計服務逾32萬人次；今年將規劃10條新路線，打造便捷友善公車路網，造福更多人。

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