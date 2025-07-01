台南北外環第4期工程公聽會 上百居民齊聚陳抗批市府一錯再錯

台南都會區北外環道路第4期工程因部分路段引發地方反對，沿線永康區甲頂里與北區華德、文元、成功、大港、大和等6里上百戶居民組成自救會，今也到工務局召開的公聽會陳情抗議，要求北外環不該「截直取彎」，居民更痛批「市府根本不傾聽民意、一錯再錯」。

南市反北外環南移自救會提案人蔡善甄指出，北外環4期工程最早曾規畫從新市往西興建，到永康甲頂里鹽水溪畔後，沿著溪岸北側堤岸架高架橋往西至安平，按原計畫幾乎沒有住家，也適合興建交流道，然而市府幾年前卻將北外環路線南移，也沒有與居民溝通協調，大幅影響中華路、中華北路沿線兩邊住戶，大家當然會不滿。

郭姓居民也說，台灣的工程技術不斷在進步，政府卻用沒有「與時俱進」的法規來限制民意需求，再者，北外環當初興建的主要目的是連結南科及各工業區，帶動台南產業發展，但目前南移的路線，並未經過科工區，而是直接到安平，已偏離當時規畫意義，路線更造成民怨，希望政府要傾聽民意，不要一錯再錯。

在場民眾幾乎一面倒，反對北外環南移，不應該「截直取彎」，應該沿著鹽水溪北側興建，且市府一直未與沿線住戶協調，公聽會的公文也只是掛在路口電線桿，「根本沒有尊重居民、沒有尊重民意」，要求市府給說法。

市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍等人今也到場旁聽，蔡宗豪提到，此次公聽會反映的事情，其實是當地居民一直以來陳情的問題，市府應該做好溝通說明，且每項建設都該以百姓為出發點，但這麼重大的建設公聽會，卻只派一名科長來說明，科長有決定權嗎？工務局長官為何不到現場？大家沒有要阻擋台南的建設，但也希望市府要傾聽民意。

工務局表示，今在北區成功里活動中心辦理「台南都會區北外環第四期工程（東工區）用地取得」公聽會，會前已規定發函給土地所有權人並公告，一切程序合法；針對路線規畫問題，都是經審慎專業評估。

工務局說明，考量鹽水溪河寬河幅有限，施工時在行水區落墩連續圍堰，恐造成水道束縮，易形成馬蹄形渦流，加劇對堤身衝擊，影響河防安全，且堤前落墩恐有潰堤危險，為確保民眾安全，不建議在治理計畫線內高灘地落墩北外環道路路線，經專業評估後採行「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」。