嘉縣藝文旅宿三重送 看表演、住好房、拿好禮

嘉義縣表演藝術中心節目豐富，不少觀眾遠道而來，但表演中心接獲反映希望提供住宿建議，隔天在嘉義旅遊，因此與富野渡假酒店合作推出專屬訂房優惠方案，不僅提升表演團隊的住宿品質與便利性，也讓觀眾能輕鬆安排延伸旅程，帶動旅遊人潮與經濟效益。

表藝中心表示，即日起至12月31日，只要是中心展演活動的演出團隊人員或觀眾，出示演出前後7日內的票券或票根，均得以契約價格入住嘉義富野渡假酒店。前200名房客還可獲得宏展農場的超人氣伴手禮白玉酥一份，並同步加碼抽獎，有機會贏得2026年熱門演出節目門票+雙人房住宿券大獎。

嘉義富野渡假酒店位於民雄，是富野飯店集團第7個營運點，距離嘉義縣表藝中心與中正大學僅數分鐘車程，共有267間舒適客房，擁有簡約現代的設計與溫馨氛圍，2022年獲行政院環保署「銀級環保標章旅館」認證。

表藝中心與飯店附近皆設有YouBike站點，觀眾可輕鬆租借騎行，穿梭嘉義各大旅遊景點：民雄鬼屋、鵝肉一條街、旺萊山Pineapple Hill免費品嘗鳳梨酥、民雄金桔觀光工廠等，結合YouBike來嘉體驗優質的低碳旅遊。

首波活動與嘉義民族管弦樂團攜手合作，為下半年首場大型演出「時光隧道下的兩端VIII」推出抽獎驚喜，入場觀眾有機會抽中樂團與嘉義富野渡假酒店聯合送出的明年度演出加住宿券（2張門票加1張雙人房住宿券）。