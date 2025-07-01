在宅醫療、高齡長照仍有不足 雲林縣府組團日本取經

雲林縣已進入超高齡社會，但醫療照護資源長期不足且不均，雲林縣府推動高齡長照及在宅醫療，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌仍有不足，縣長張麗善今率縣府及台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會等團隊到日本取經，期盼打造更完善的在地照護體系。

雲林縣去年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月更由中國醫藥大學北港附設醫院成立第三支照護小組，並鼓勵住宿式長照機構參與、設置跨院協調師、推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性，落實在地安老的目標。

衛生局長曾春美表示，雲林的整體照護模式在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌方面，仍有精進空間，日本在宅醫療的發展比台灣早了近20年，此行參訪希望借鏡24小時在宅醫療服務、社區共生、科技輔助及多職種協作等經驗，補足目前制度的缺口。