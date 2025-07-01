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在宅醫療、高齡長照仍有不足 雲林縣府組團日本取經

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府推動高齡長照及在宅醫療，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌仍有不足，縣長張麗善今率縣府及台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會等團隊到日本取經。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府推動高齡長照及在宅醫療，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌仍有不足，縣長張麗善今率縣府及台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會等團隊到日本取經。圖／雲林縣政府提供

雲林縣已進入超高齡社會，但醫療照護資源長期不足且不均，雲林縣府推動高齡長照及在宅醫療，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌仍有不足，縣長張麗善今率縣府及台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會等團隊到日本取經，期盼打造更完善的在地照護體系。

雲林縣去年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月更由中國醫藥大學北港附設醫院成立第三支照護小組，並鼓勵住宿式長照機構參與、設置跨院協調師、推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性，落實在地安老的目標。

衛生局長曾春美表示，雲林的整體照護模式在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌方面，仍有精進空間，日本在宅醫療的發展比台灣早了近20年，此行參訪希望借鏡24小時在宅醫療服務、社區共生、科技輔助及多職種協作等經驗，補足目前制度的缺口。

張麗善今率縣府團隊與台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師、理事黃子華醫師、雲林縣藥師公會理事長許仁厚與蘇秀鐶經理等人展開為期4天的參訪，今首站參訪東京最大的在宅支援診所「悠翔會」，張麗善表示，將藉此次台日交流，持續強化雲林急症返家照護、打造社區照護示範據點，並積極導入智慧照護工具，讓雲林長輩能在地安老，獲得有溫度的醫療支持。

雲林縣府推動高齡長照及在宅醫療，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌仍有不足，縣長張麗善（左五）今率縣府及台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會等團隊到日本取經。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府推動高齡長照及在宅醫療，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌仍有不足，縣長張麗善（左五）今率縣府及台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會等團隊到日本取經。圖／雲林縣政府提供

雲林 長照 團隊

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