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10年未調漲！南市城西焚化爐事業廢棄物代處理費今起調漲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市城西焚化爐7月1日起調漲調漲事業廢棄物代處理費。聯合報系資料照片
台南市城西焚化爐7月1日起調漲調漲事業廢棄物代處理費。聯合報系資料照片

台南市城西垃圾焚化爐於2015年調整一般事業廢棄物代處理費用，10年來未再調漲。環保局考量到焚化爐維護成本增加，現行收費已無法反映實際處理成本，為健全財務結構並維持焚化爐正常運作，從今天起調漲一般事業廢棄物代處理費用。

環保局指出，安南區城西焚化爐每年處理一般事業廢棄物約5萬公噸，較早期所收受廢棄物種類更多樣、性質更為複雜，導致整體垃圾熱值提高，焚化效率下降，嚴重影響民生垃圾的處理效能。另，現行費率較鄰近縣市為低，致使事業廢棄物大量湧入，進一步加重城西焚化爐的營運負荷。

為反應實際處理成本並確保資源合理分配，今起調整台南市代清除處理一般事業廢棄物收費標準。廢塑膠混合物或廢橡膠混合物的代處理費用，由每公噸3500元，調整為每公噸6000元；其餘類別則由每公噸新2050元，調整為每公噸3000元，代清除費用則維持每公噸1650元。另過去以公噸計價，如未滿1公噸會以1公噸計算，此次配合費用調整，改以實際進場公斤數計算。

環保局表示，倘事業單位發現清運機構有任意調漲費用、哄抬價格或無正當理由終止清運等情形，請向該局反映，將適時協調以確保清運服務的穩定及價格合理性。

環保局 焚化爐 廢棄物

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