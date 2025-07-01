台南夜市吉祥物「夜奇鴨」出道 盼掀觀光熱潮

台南市繼2021年推出市場吉祥物「菜奇鴨」，市長黃偉哲今天再宣布夜市吉祥物「夜奇鴨」出道，期待掀起新一波觀光熱潮。

身形如出一轍的「菜奇鴨」、「夜奇鴨」，今天同時在台南市永華市政中心亮相；黃偉哲說，夜市是台南縮影和象徵，也是美食、人情味、歡笑氛圍代表，各國遊客到台南都會安排夜市行程，體驗庶民文化。

黃偉哲表示，市府近年改善夜市髒亂刻板印象，加強全方位、多元化發展，吸引更多觀光人潮，體驗夜市風貌和特色小吃，帶動經濟活力。

市府新聞稿指出，「菜奇鴨」圓滾滾呆萌模樣深受大眾喜愛，在網路爆紅；因應眾多網友敲碗，市府再推出專屬夜市吉祥物「夜奇鴨」，也為後續夜市行銷活動揭開序幕。

市府打造的「夜奇鴨」，身體是亮眼黃色，宛如夜市明亮燈火，象徵熱鬧、歡快氣氛，帽子上面「Y」則取「夜」諧音「YA」，代表「夜奇鴨」散播歡樂到夜市每一個角落。

此外，「夜奇鴨」身上圍裙則以夜市職人經常穿著棕色圍裙為設計基礎，上面寫著「夜」字，代表夜市攤販專注與認真精神，且向夜市職人們致敬。

市府表示，因應「夜奇鴨」出道，將推出多款限定周邊商品，賦予全新生命力，打造「草根系偶像」形象，且在暑假化身夜市推廣大使，舉辦快閃見面會等活動，推廣夜市文化。