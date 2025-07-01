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嘉市恢復升格省轄市43週年 公布12月城市博覽會內容

中央社／ 嘉義市1日電

嘉義市府今天舉辦「嘉義市恢復升格省轄市43週年」慶祝活動，現場並公布將於12月舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」重點內容，從文化、都市等多元面向展現嘉義市嶄新風貌。

嘉義市恢復升格省轄市43週年慶祝活動開場，特別安排趣味問答遊戲，由市長黃敏惠與嘉義市議長陳姿妏、多名議員與里長共同參與並回顧嘉義市升格歷程，透過充滿趣味互動過程，加深對嘉義市發展歷史的認識。

黃敏惠致詞表示，民國71年7月1日嘉義市正式升格為省轄市，這是無數前輩共同努力、爭取而來的成果，回顧歷史，心中充滿感恩與感動，並以身為嘉義人為榮。

黃敏惠回顧過往，嘉義市於民國39年被降為縣轄市，面臨有限資源、地方建設發展停滯不前困境，當時各界人士看到嘉義市面臨危機，仍同心協力為讓嘉義市恢復升格省轄市，在各界努力下，才得以順利爭取嘉義市恢復省轄市地位。

黃敏惠說，43年來，嘉義市在各個領域持續成長，嘉義市每年編列預算從升格前的新台幣4億5000多萬元提升至今年已達203億1000多萬元；行政能力、都市建設、市民福利全面躍升，嘉義市一步一腳印，持續進步。

嘉義市政府表示，今年適逢諸羅建城321週年，文化局長謝育哲在現場公布年底「320+1嘉義市城市博覽會」重點內容與主視覺；博覽會將於12月12日至28日登場，規劃精彩活動及多元主題策展，從文化、社會、經濟、都市與產業等多元面向展現嘉義市嶄新風貌。

黃敏惠 文化局 嘉義

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