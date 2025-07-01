慶祝嘉市恢復升格省轄市43周年 建城321周年博覽會內容搶先曝光

嘉義市府上午在1樓中庭舉辦嘉市恢復升格省轄市43周年慶祝活動，安排Kahoot趣味問答遊戲，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員與里長們，參與回顧升格歷程，加深對嘉市發展歷史認識與情感連結，黃敏惠希望中央借鏡嘉市升格發展經驗，並強調持續向中央爭取輕軌。

今年適逢諸羅建城321周年，文化局長謝育哲公布年底「320+1嘉義市城市博覽會」重點內容與主視覺。320+1城市博覽會定12月12 日至12月28日盛大登場，主軸涵蓋「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」，規畫精彩活動和多元主題策展，從文化、社會、經濟、都市與產業等多元面向展現嘉市嶄新風貌，黃敏惠邀請大家參與嘉市歷史盛事。

黃敏惠說，1982年7月1日嘉市升格省轄市，這是無數前輩共同努力、爭取而來成果，回顧歷史，心中充滿感恩感動，並以身為嘉義人為榮。嘉市1950年被降為縣轄市，面臨有限資源、地方建設發展停滯不前困境，各界人士看到嘉市危機，努力不懈，同心協力為讓嘉市恢復升格省轄市。

當時台灣省主席林洋港的支持，中央、地方各級民意代表共同努力下，關鍵時刻攜手克服挑戰，成功爭取嘉市恢復省轄市，因此每年市府與議會都攜手辦升格紀念活動，表達對歷史感恩與對未來展望。今年嘉市升格邁入43周年，見證城市成長與蛻變。

43年來嘉市各領域持續成長，每年編列預算從升格前的4億5千多萬元，提升至今達203億1千多萬元，行政能力、都市建設、市民福利全面躍升，嘉市一步一腳印持續進步，感謝市民支持與市政團隊努力，代表嘉市發展潛力與市民對城市信心與期待。