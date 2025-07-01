嘉縣動保夏令營登場 翁章梁為水豚寶寶命名Do Re Mi

為提升民眾對動物保護的認識與重視，嘉義縣家畜疾病防治所暑假舉辦動保夏令營活動，今天夏令營首日縣長翁章梁與孩童一同參加動保闖關活動、擔任動物愛心餵養員，並為園區剛出生不久3隻水豚寶寶命名Do Re Mi。翁章梁表示，透過陪伴與照顧動物的過程，讓孩子們學習珍惜生命、尊重每一個生命個體。

嘉縣家畜疾病防治所暑假期間，於咩咩上樹萌寵樂園與獨角仙農場舉辦「愛護你我牠」動保夏令營活動，共規畫3場次、限量200個名額。其中7月12日於獨角仙農場辦理的親子場，開放報名僅10分鐘即額滿，足見活動熱度。

動保夏令營規畫3場活動，首場於7月1日與2日在咩咩上樹萌寵樂園舉辦，由國小學童與國高中學生報名參加，每梯次各招收50人，活動內容規畫趣味動保闖關活動，並與該園區黑鼻羊、水豚君、跳跳羊等可愛動物近距離接觸，讓學童在輕鬆有趣氛圍中深入了解動物生命的價值與意義。

今年新增的親子場活動將於7月12日在獨角仙農場登場一開放報名即秒殺，活動內容除動保闖關活動、餵牛餵馬體驗、與竹節蟲及獨角仙互動外，加碼安排親子手作可愛動物藝品，讓家長與孩子共同學習動物照護知識，共同培養尊重生命、愛護動物的責任感與同理心。

翁章梁表示，動保夏令營藉由與動物互動及闖關遊戲等方式，自然而然向學童傳遞尊重生命、愛護動物、正確照護與禁止虐待動物等觀念，透過紮根教育，培養下一代成為有責任感的動物守護者，讓親子在暑假度過充實又有意義的時光。