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今起放暑假孩子營養不放假 南市守護弱勢學童暑期每一餐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今起放暑假，南市教育局攜手社會局及結合民間資源，透過各項午餐補助、愛心餐食數位票卡計畫與善心單位支持，確保弱勢學童暑期午餐不中斷。記者鄭惠仁／攝影
今起放暑假，南市教育局攜手社會局及結合民間資源，透過各項午餐補助、愛心餐食數位票卡計畫與善心單位支持，確保弱勢學童暑期午餐不中斷。記者鄭惠仁／攝影

高中以下學校今起放暑假，為照顧經濟弱勢學生，確保假期間用餐無虞，南市教育局攜手社會局及結合民間資源，透過各項午餐補助、愛心餐食數位票卡計畫與善心單位支持，確保弱勢學童暑期午餐不中斷，預估將有超過2000名學生受益。

教育局表示，針對低收入戶每餐提供價值70元以上的營養午餐，而針對中低收入戶、突發變故家庭及經導師認定清寒學生，若於假期間返校參與輔導、營隊、活動等，學校也會依實際狀況統籌規畫，供應午餐。

教育局長鄭新輝指出，南市自2011年起即制定「經濟弱勢學生午餐補助作業要點」，長年協助學生於學期與寒暑假期間獲得妥善午餐照顧。截至今年寒假止，已累計超過8萬2千人次受惠。今年暑假，各校將依在地條件規畫供餐方式，包括與鄰近超商或合格餐飲業者合作提供餐券、簽單統計、或發放等值食材等彈性做法，以便利性與學生實際需求為原則。

社會局長郭乃文表示，社會局針對弱勢家庭兒少自2016年起辦理愛心餐食券計畫，透過社工評估，並連結熱心公益之企業及善心人士資源，公私協力將愛心送到需求家戶，推動至今累計已發放逾49萬張餐食券，逾1萬7千名國中小學生受益。受益學童可至全台的統一、全家、萊爾富、來來四大超商兌換餐食，大幅提升學童取餐便利性。

教育局強調，除午餐照顧外，暑假期間也督導各校應持續關懷經濟弱勢及高關懷學生，包含二、三級輔導個案、中輟生及長期缺課生等，落實假期動態追蹤與個案輔導，確保學生身心安全與生活無虞。

教育局 愛心餐

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