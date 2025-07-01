影／白海豚圍遶觀光漁筏跳躍 東石外傘頂洲海域遊客驚喜

嘉義縣東石沿海最近成了熱門生態觀察點，因為這裡頻繁出現瀕臨絕種的珍貴中華白海豚，這些美麗海洋精靈讓搭乘觀光漁筏出海民眾又驚又喜，更為嘉義濱海觀光增添獨特的魅力，嘉義縣海上觀光協會總幹事陳進明說，半個月前出現10多隻，日前1艘觀光漁筏途上看到5隻。

「哦！有白海豚跳出海面，1隻、2隻、3隻」，從東石漁港出海的觀光漁筏遊客，幸運看到白海豚，牠們不怕人與漁筏，不斷跳出水面，圍遶漁筏游，陳進明說，這段期間，搭觀光漁筏除登陸外傘頂洲，還有機會在途中海域看到成群白海豚，也稱媽姐魚，牠們外觀白色，跳出水面因活動時血液循環呈現粉紅色。

當漁筏緩緩駛出港口，白海豚常會意外現身，優雅地在船邊伴游，有時甚至會躍出水面，展現牠們輕盈曼妙的身姿，讓船上的遊客驚呼連連，快門聲此起彼落，與白海豚共舞奇幻體驗，對許多遊客是難得體驗。看著白海豚在海中自由穿梭，彷彿在為漁筏領航，觸動內心對大自然敬畏感動。

國家海洋研究院2020年發表鯨豚研究成果，台灣海域珍稀白海豚低於65隻，每年媽祖誕辰前後，白海豚現蹤，駐守布袋港海巡署艦隊分署第十三布袋海巡隊，是守護白海豚天使，曾在雲嘉海域觀測7群共38 隻白海豚。

海委會2020年9月依野生動物保育法，公告中華白海豚野生動物重要棲息環境類別範圍，棲息環境共763平方公里，範圍包括苗栗、台中、彰化、雲林等海域。白海豚重要棲息環境劃設範圍是根據林務過去調查，海保署與保育範圍區漁會合作組織保育白海豚巡守隊。