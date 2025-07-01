台版迪士尼、海賊庄營運日敲定 嘉義夏季旅遊旺季啟動

暑假到來，數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，敲定本月中旬試營運，嘉縣議會日前考察開箱大林鎮「歐樂沃築夢城堡」；新港鄉海賊庄隨門票發送抵消費的紀念幣。

位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。

園區「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲製作全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，以此製作道地義大利柴燒pizza和窯烤麵包，用大航海時代由歐洲人引進的作物，製作出饒富美味與歷史淵源的各式點心和麵包。

謝東哲說，海賊庄休閒農場取得營運許可證，完成招募人力，做好開園準備，本月中旬試營運，隨門票發送低消費的紀念幣，紀念幣採用曾占領台灣的西班牙、荷蘭幣形狀，可抵消費也可帶回家。

有「台版迪士尼」之稱的大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，是第3座城堡觀光工廠，未開幕成為打卡熱點，業者決定本月中旬試營運搶暑假商機，城堡由國際主題樂園界享盛名「翰億」董事長、大林子弟毛榮海返鄉投資興建，「歐樂沃築夢城堡」有歐式童話般建築外觀，以粉色系外牆磚瓦、藍色系圓錐狀屋頂搭配設計。