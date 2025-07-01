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台版迪士尼、海賊庄營運日敲定 嘉義夏季旅遊旺季啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有「台版迪士尼」之稱的大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，未開幕成為打卡熱點，業者決定本月中旬試營運搶暑假商機。圖／姜鈞翔提供
有「台版迪士尼」之稱的大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，未開幕成為打卡熱點，業者決定本月中旬試營運搶暑假商機。圖／姜鈞翔提供

暑假到來，數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，敲定本月中旬試營運，嘉縣議會日前考察開箱大林鎮「歐樂沃築夢城堡」；新港鄉海賊庄隨門票發送抵消費的紀念幣。

位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。

園區「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲製作全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，以此製作道地義大利柴燒pizza和窯烤麵包，用大航海時代由歐洲人引進的作物，製作出饒富美味與歷史淵源的各式點心和麵包。

謝東哲說，海賊庄休閒農場取得營運許可證，完成招募人力，做好開園準備，本月中旬試營運，隨門票發送低消費的紀念幣，紀念幣採用曾占領台灣的西班牙、荷蘭幣形狀，可抵消費也可帶回家。

有「台版迪士尼」之稱的大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，是第3座城堡觀光工廠，未開幕成為打卡熱點，業者決定本月中旬試營運搶暑假商機，城堡由國際主題樂園界享盛名「翰億」董事長、大林子弟毛榮海返鄉投資興建，「歐樂沃築夢城堡」有歐式童話般建築外觀，以粉色系外牆磚瓦、藍色系圓錐狀屋頂搭配設計。

嘉縣議會日前考察由縣府安排參觀歐樂沃築夢城堡開箱，議員姜梅紅服務處主任姜鈞翔說，主體建物有歐式城堡、普羅旺斯小鎮、巧克力工廠、旋轉木馬等，其水藍交織的建築外觀、童話般的尖塔、空氣中瀰漫的巧克力香氣，讓人彷彿置身歐洲寧靜的小鎮。

位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦。圖／謝東哲提供
位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦。圖／謝東哲提供
位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦。圖／謝東哲提供
位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦。圖／謝東哲提供
有「台版迪士尼」之稱的大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，未開幕成為打卡熱點，業者決定本月中旬試營運搶暑假商機。圖／姜鈞翔提供
有「台版迪士尼」之稱的大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，未開幕成為打卡熱點，業者決定本月中旬試營運搶暑假商機。圖／姜鈞翔提供

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