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嘉市2歷史建物 9月完成加固

聯合報／ 記者李宗祐蔡維斌／連線報導
嘉義市歷史建築「原南國運送店」曾遭祝融，外觀殘破，市府將進行加固工程。記者李宗祐／攝影
嘉義市歷史建築「原南國運送店」曾遭祝融，外觀殘破，市府將進行加固工程。記者李宗祐／攝影

嘉義市日治時期的貨運辦公室「南國運送店」曾火警燒毀，剩屋架及部分屋面，另，同樣創建於日治的嘉義公學校宿舍，恐受一旁大樓開發案影響，都亟待修整、維護；市府表示，爭取補助獲核定754萬元預算，9月前完成整體加固工程。

原南國運送店位於北興街35號，見證台鐵、林鐵與糖鐵3鐵交會的運輸盛況，2021年10月火災後，屋主郭張琇鳳與其子郭天志主動申請登錄歷史建築，並表達修復保存的意願，目前外觀破落，又緊鄰鐵路高架化工地，遭憂有倒塌之虞；嘉義公學校宿舍則在吳鳳北路35巷，也已登錄歷史建築，一旁正整地，欲蓋14層住宅，公學校上方為此架起鐵架維護中。

文化局長謝裕哲表示，目前完成原南國運送店初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，接著將進行原嘉義公學校宿舍的加固部分。

此外，雲林縣土庫鎮中正路1座高約30公尺大水塔，據調查建於1956年，停用多年，地方文史人士謝暉宏說，當年省議員林王紫燕向省府爭取、時任鎮長林庭訓捐地，才興建水塔讓土庫人有乾淨自來水可用，也促成中山路「土庫醫生一條街」，希望能保留供後代「飲水思源」。

台水公司發文給土庫鎮公所徵詢是否有意保留，為此鎮長陳特凱昨實地勘查，表示將彙整各方意見後，再評估水塔去留。

歷史建築 嘉義

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