虎爺聖誕台南興濟宮「虎力五保庇」 捐血贈聯名小神衣

今天農曆六月初六虎爺聖誕，台南祀典興濟宮很熱鬧，信眾們不僅到場祝壽，還特別準備了各式精緻供品向虎爺表達敬意，除了常見的生雞蛋與蛋糕外，還有虎爺最愛的炸雞，展現滿滿誠心。現場有捐血活動，捐血就贈送聯名「小神衣」保平安。

廟方表示，每逢虎爺聖誕，都有香客來電詢問是否需要特別準備供品，其實無論內容為何，只要懷抱誠心前來祝壽，虎爺都會開心；考量天氣炎熱，廟方也特別提醒民眾供品應盡可能避免拜生食，並以不過量、不浪費為原則，讓慶典能在平安、歡喜的氣氛中圓滿進行。

廟方今年推出的限量「虎爺小福袋+虎爺大印」組與傳統「興福餅」也深受信眾喜愛，今天上午就全數售完，未能購得的信眾也不必遺憾，廟方將於明年虎爺聖誕期間再度推出，歡迎大家提前關注。

為延續虎爺庇佑眾生、護佑健康的精神，祀典興濟宮也與市警五分局及捐血中心合作，同步舉辦捐血活動；民眾凡捐血250c.c.，即可獲得一個聯名「虎力五保庇」小神衣，鼓勵大眾用實際行動行善助人，也為自己與家人添福添壽。

此次聯名推出的「虎力五保庇」小神衣，特別邀請道長吳明府加持，並由祀典興濟宮董事長林淑華與市警五分局長洪宏榮共同協助過爐，為小神衣注入誠敬與護佑之力。