台南有感地震火車誤點近1小時 民眾沒被嚇到卻被氣到
台南今天下午有2起有感地震，有民眾說從台南搭台鐵自強號到雲林斗六，原本1小時車程近2小時才到，因應地震限速30，自強號快車變成慢車，也衍生乘客無奈的抱怨。
最近地震話題熱議，網路瘋傳日本漫畫家龍樹諒曾在「我所看見的未來」書中預言今年7月5日將有末日大地震、大海嘯等大災難，因此近來日本、台灣的有感震也都倍受關注。
根據中央氣象署地震測報中心資料，台南今天下午4時22分發生規模4.5地震後，4時26分台南市楠西區又再發生芮氏規模4.6地震等連續二次地震，有台鐵乘客沒被地震嚇到，卻被火車誤點氣到。
一名乘客說，他搭台鐵下午4點12分從台南上車要到雲林斗六的自強號138車次，原定5點14分到達，竟6點6分才到，整整晚了近1小時，快車都坐成慢車，車上有廣播說受地震影響限速30，他原本不知有地震，廣播才知，搭了1小時才到新營，到斗六時坐了近2小時自強號，雖然生氣，但遇到地震，為了安全也沒辦法，還是安全第一。
138車自強號到彰化員林站的時間是6點32分，也晚了51分鐘，也有乘客抱怨，台鐵員林站表示，自強號因受地震影響，從138車次自強號以下約有4班自強號受影響，因限速而誤點，到晚間8點32號發車的150車次自強號就全部準點了，而區間車並未受影響。
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