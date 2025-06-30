台南左鎮公舘社區協會獲社區林業全國特優獎 地方同賀

台南市左鎮區長余基吉與地方人士今天到公館社區發展協會貼祝賀海報、代表政府頒發農業部「社區林業全國特優社區獎」給協會與熱心志工，表彰自全台232個參獎單位脫穎而出獲獎，為地方爭光。

公館社區以融合「堊地底景與竹藝文化、里山倡議辦理竹構與竹編課程，食農體驗生態導覽、培養社區青銀實務技能及傳承竹工藝技術」，更與長榮大學、成功大學合作，創作多件竹構裝置藝術作為觀光亮點，展現青銀共創永續發展創意與活力獲獎。

區長余基吉說，社區志工長期帶領長輩居民及留鄉工作年輕人一起關心里山及生物多樣性記錄保存。並在堊地種植葛鬱金，從種植、採收、後製、販售，從一級產業到六級產業化自給自足。利用在地竹子從事竹編藝術，美化自己的社區。109年起向農業部林業及自然保育署嘉義分署提計畫，長達5年執行堊地里山倡議，從眾多社區中脫穎而出。