林俊憲向中央爭取補助2.5億元 讓孩子上學每一步都安心

為了讓學童能更安全、更安心、安全地走在通學道路上，南市府持續推動「永續提升人行安全計畫」，經立委林俊憲、林宜瑾的爭取與協助下再度向國土署爭取2.5億補助經費。今與國土署長吳欣修及多位市議員現勘沙崙國中及南大附中，深入了解學區周邊存在的交通隱憂與行人死角，做最好的規畫。

2.5億元補助經費包含永康區、歸仁區、新市區及安南區「永續提升人行安全計畫」7 案，包括沙崙國中通學步道暨路口改善、高發二路及高發三路周邊人本環境及路口改善工程、南大附中通學步道建置工程、大灣國小通學步道改善工程、新市國小通學步道改善工程、南市通學區示範計劃-第 2區、安慶國小通學步道建置工程等。其中南大附中通學步道建置工程約8千7百萬元，將分兩期施作，優先用於改善學校周邊的人行空間與通學動線，也讓家長能更放心送孩子上學。

林俊憲強調，一條規畫不良的人行道、一塊破裂的地磚、障礙物，對推嬰兒車的家長、自己走路的小朋友來說就是危險，希望未來台南能全面落實「以人為本」的城市設計，從學校出發，延伸到市場、公園、社區與交通節點，打造讓所有年齡層都能放心行走的宜居城市。讓孩子有可以安全長大的街道、長輩可以安心散步的人行空間。

立委林宜瑾表示，孩子的安全不能等待，不該讓任何一位孩子，因為城市設計的不夠友善，而走在危險的道路上。強調，會與林俊憲一同攜手推動更多以人為本的交通政策，讓台南從學區開始，逐步擴展成一座全齡共融、步行友善的幸福城市。