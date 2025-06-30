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暑假海味新體驗 台南四鯤鯓水陸生態導覽報名了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
四鯤鯓水陸生態導覽活動即將在7月26日至27日登場，圖為養蚵文化解說。圖／南市觀旅局提供
四鯤鯓水陸生態導覽活動即將在7月26日至27日登場，圖為養蚵文化解說。圖／南市觀旅局提供

台南市觀旅局今年初推出的四鯤鯓觀光船體驗遊程，佳評如潮，觀旅局今宣布，四鯤鯓水陸生態導覽活動即將在7月26日至27日登場，結合紅樹林水域體驗、海洋再生手作及聚落深度導覽，以多元豐富的形式，帶領大家深入探索在地文化與生態之美，7月1日起開放線上報名，機不可失，名額有限趕快報名。

四鯤鯓位於南區，鄰近安平商港，是兼具歷史底蘊與自然生態的秘境，聚落以歷史悠久的龍山寺為信仰中心，自明末清初以來持續供奉清水祖師公守護地方。當地除了擁有深厚的宗教文化背景，四鯤鯓碼頭水道兩側還有原始紅樹林生態，堪稱國寶級紅樹林，生態資源珍貴。

觀旅局長林國華表示，自今年1月四鯤鯓觀光船體驗遊程推出後，佳評如潮，本次活動即運用這項新浮具辦理水域導覽，航行全程6公里，約40分鐘，穿行在四鯤鯓無人島周邊水域，沿途可欣賞安平商港景象、還可以在船上及蚵棚聆聽導覽老師講解牡蠣採收、剝蚵技巧與海鮮鮮美的秘密，及瞭解紅樹林生態，水域導覽外，還有海洋再生手作課程，鼓勵民眾動手將廢棄蚵殼、海漂物等資源轉化為創意作品，提升環境意識，強化海洋與自然的連結。

陸上導覽部分將深入探訪四鯤鯓龍山寺、龍虎營地、龍目井、曾家古厝等地標，體驗藝術巷弄、風水傳說與在地聚落文化，感受鯤鯓聚落豐富的歷史人文底蘊，遊程內容豐富，暑假期間歡迎大家加入這場寓教於樂的活動。

四鯤鯓水陸生態導覽活動每天2梯次，每梯次體驗時程2小時，額滿為止，活動採線上報名，7月1日起歡迎到活動報名網頁(https://reurl.cc/o8Nxp5)報名參加。

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