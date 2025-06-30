台南越南新住民楊美鳳創業成功 每月捐贈便當回饋社會
越南新住民楊美鳳創業成功，經台南市議員林美燕居中協助下，今天宣布，自7月起，每個月第一個星期一的中午，回饋捐贈100個越台式合體的手作便當，在南區中華西路一段332號公開發送，不限領取身分，歡迎各界人士踴躍領取品嘗。
楊美鳳是越南南越同奈省的華人，嫁來台灣17年，育有女兒16歲；她說，家境貧窮，剛來台灣時，做過翻譯、作業員、飯店廚工，甚至同時做2份工作，想兼顧家庭，2021年4月在新建路創業，今年2月搬到現在的新孝路擴大營業，經營「南鳳越式料理」。
楊美鳳說，來台灣期間獲得很多好朋友的幫忙，更將她當成台灣媳婦看待，因此她現在行有餘力，很想回饋給社會大眾，更想讓大家品嘗越南美食的好滋味。經找上新住民的娘家-新住民關懷服務協會幫忙，理事長邱素禎聯絡林美燕共同討論，敲定這件善事。
林美燕說，手作便當發送方式為每個月第一個星期一的餐廳休息日，製作中式及越式口味綜合的手作便當100個，其中50個由邱理事長贊助，作為鼓勵，地點在新住民關懷服務協會會址的南區中華西路一段332 號，現場發放給需要的人，為方便管理，上午10時發放號碼牌，領取時間上午11時30分至12時結束，逾期不候。
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