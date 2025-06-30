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70年水塔造就「土庫醫生1條街」美名 土庫鎮老水塔去留引關切

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣土庫鎮中山路一座70年的老水塔，承載著土庫用水的歷史記憶，對水塔去留公所現勘，文史人士期待能保留。記者蔡維斌／攝影
雲林縣土庫鎮中山路一座70年的老水塔，承載著土庫用水的歷史記憶，對水塔去留公所現勘，文史人士期待能保留。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮中正路一座高約30公尺大水塔，是在地人共同記憶，文史工作者調查水塔建於1956年，是地方用水走向現代化的象徵，雖已停用多年，是否具有文史價值保留，鎮公所日前接獲自來水公司詢問是否保留租用活化，鎮長陳特凱表示，將廣納各方建言，再決定水塔去留。

土庫鎮中正路的老水塔已有約70年歷史，鑑於近年來政府重視老建築文資維護，且文資法規定50年以上建物拆除需依法報准，台水公司第5區管理處副處長蕭博元表示，水公司為尊重地方意見，發文給土庫鎮公所徵詢是否有意保留，以作為未來處理參考。

地方文史人士謝暉宏指出，土庫鎮因地下水層淺，從日治時期包括北港、虎尾、斗六等鎮都早有自來水，唯有土庫尚還使用地下水，當年因鄰近的元長鄉曾出現烏腳病，地方憂心，才透過當時的省議員林王紫燕向省府爭取，最後省府和地方各出一半經費共168萬元，再由當年的老鎮長林庭訓捐出約4分地，好不容才興建水塔，讓土庫人有自來水可吃，可說是土庫用水步入現代化的象徵，別具歷史義意義。

謝暉宏指出，自從水塔建造後，利用連通管原理把自來水送至家戶，讓市區約3千多戶有乾淨安全的自來水使用，據他的調查，日治時代到民國，土庫中山路出了約70位醫師，由於診所及醫院須使用乾淨水源，自來水塔的建立，也促成了中山路「土庫醫生一條街」的美稱，所以在水塔結構安全無虞下，希望能保留供後代「飲水思源」。

經實勘後，土庫鎮長陳特凱表示，將再彙整各方意見後進一步評估再作決定。

雲林縣土庫鎮中山路一座70年的老水塔，承載著土庫用水的歷史記憶，對水塔去留公所現勘，文史人士期待能保留。記者蔡維斌／攝影
雲林縣土庫鎮中山路一座70年的老水塔，承載著土庫用水的歷史記憶，對水塔去留公所現勘，文史人士期待能保留。記者蔡維斌／攝影

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